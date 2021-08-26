Как простой парень из Ангарска создал успешную компанию, устраивающую отдых vip-клиентам (4 миллиона рублей за 9 дней)
Мне 30 лет, и я родился в Ангарске. Мои родители – предприниматели, сколько себя помню, они все время чем-то торговали: колготками, пуховиками, тушенкой, шили сурковые шапки и тоже продавали. Я занялся своим бизнесом, возможно, глядя на них, а может быть, просто потому что никогда не любил работать под чьим-то руководством. Я подсчитал, за всю свою трудовую карьеру я был наемным сотрудником ровно 832 дня, чуть больше двух лет. Правда, ничего не предвещало того, что я займусь организацией отдыха и путешествий. Какой-нибудь розничной торговлей, общепитом, основать производство – пожалуйста. Но туризм? Банальный случай определил мой выбор: я попал на день открытых дверей в Институт Международного туризма, узнал, что студентов отправляют на практику в Европу и США. А еще увидел, что большая часть учащихся – девушки. Этот факт, мне кажется, решил все.
"В 2013 году я организовал на Байкале мероприятие, которое до сих пор в этих местах никто не превзошел по медийному охвату – «Байкал-Трофи». Мы обогнули озеро Байкал, проехали больше 2000 километров по льду. Среди партнеров были крупные бренды – Toyota, Arctic Trucks, NGK, Shell. Нам давали бесплатную экипировку, топливо, у нас брали интервью и приглашали в утренние передачи. А участники платили $4,000 только за возможность попасть в команду — это был самый дорогой тур в стране. Мне было 22 года, все внутри, конечно, трепетало от того, что я причастен к такому событию".
"Сейчас моя компания занимается организацией путешествий – как в России, так и в других странах. Мои клиенты – семьи или компании друзей, периодически делаем корпоративные мероприятия. Мы работаем в таком туристическом сегменте, где цена для клиента не имеет значения, поэтому формат отдыха ограничен только фантазией".
"В первую очередь, мы решаем задачу, которую поставил перед нами клиент. Эмоции, восторг от красоты природы, ощущение спокойствия и успокоения, все это для нас побочный продукт, и вот почему: эмоции и чувства клиентов, их восприятие — это то, что мы не можем контролировать. Я могу обучить свою команду, предоставить клиентам лучший сервис, спланировать тайминг до минуты, показать красивейшие места на планете. Но я никак не смогу гарантировать, что человека впечатлит Ниагарский водопад или Долина гейзеров".
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