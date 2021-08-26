Как простой парень из Ангарска создал успешную компанию, устраивающую отдых vip-клиентам (4 миллиона рублей за 9 дней)

"В первую очередь, мы решаем задачу, которую поставил перед нами клиент. Эмоции, восторг от красоты природы, ощущение спокойствия и успокоения, все это для нас побочный продукт, и вот почему: эмоции и чувства клиентов, их восприятие — это то, что мы не можем контролировать. Я могу обучить свою команду, предоставить клиентам лучший сервис, спланировать тайминг до минуты, показать красивейшие места на планете. Но я никак не смогу гарантировать, что человека впечатлит Ниагарский водопад или Долина гейзеров".

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