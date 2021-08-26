Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
zorkinadventures

Как простой парень из Ангарска создал успешную компанию, устраивающую отдых vip-клиентам (4 миллиона рублей за 9 дней)

Антон Зоркин
26 августа 2021
Снимок экрана 2021-08-26 в 17.09.03.png
Я несколько раз был в Ангарске, где родился Николаев. Сибирский город – здесь суровые мужчины гонят по трубам нефть, производят бензин, бутан и серную кислоту. Здесь не место сантиментам и на свет, скорее, появится напорная труба или газобетонный блок, чем четверостишие стихов о природе. Ну и вряд ли, стоя где-то под сенью, скажем, завода катализаторов и органического синтеза, задумаешься о тонкостях организации отдыха vip-туристов. Тем не менее, именно Владимир Николаев создал успешную компанию, которая устраивает мероприятия для наших и международных компаний, организует семейный отдых очень обеспеченным клиентам.

Мне 30 лет, и я родился в Ангарске. Мои родители – предприниматели, сколько себя помню, они все время чем-то торговали: колготками, пуховиками, тушенкой, шили сурковые шапки и тоже продавали. Я занялся своим бизнесом, возможно, глядя на них, а может быть, просто потому что никогда не любил работать под чьим-то руководством. Я подсчитал, за всю свою трудовую карьеру я был наемным сотрудником ровно 832 дня, чуть больше двух лет. Правда, ничего не предвещало того, что я займусь организацией отдыха и путешествий. Какой-нибудь розничной торговлей, общепитом, основать производство – пожалуйста. Но туризм? Банальный случай определил мой выбор: я попал на день открытых дверей в Институт Международного туризма, узнал, что студентов отправляют на практику в Европу и США. А еще увидел, что большая часть учащихся – девушки. Этот факт, мне кажется, решил все. 

Снимок экрана 2021-08-26 в 17.05.56.png
Владимир Николаев.

"В 2013 году я организовал на Байкале мероприятие, которое до сих пор в этих местах никто не превзошел по медийному охвату – «Байкал-Трофи». Мы обогнули озеро Байкал, проехали больше 2000 километров по льду. Среди партнеров были крупные бренды – Toyota, Arctic Trucks, NGK, Shell. Нам давали бесплатную экипировку, топливо, у нас брали интервью и приглашали в утренние передачи. А участники платили $4,000 только за возможность попасть в команду — это был самый дорогой тур в стране. Мне было 22 года, все внутри, конечно, трепетало от того, что я причастен к такому событию".

Реклама
 
Снимок экрана 2021-08-26 в 17.06.50.png
"Байкал-трофи", 2013 год.

"Сейчас моя компания занимается организацией путешествий – как в России, так и в других странах. Мои клиенты – семьи или компании друзей, периодически делаем корпоративные мероприятия. Мы работаем в таком туристическом сегменте, где цена для клиента не имеет значения, поэтому формат отдыха ограничен только фантазией".

Снимок экрана 2021-08-26 в 17.07.48.png
Пример тура от компании «211»: 9 дней, цена 4 270 000 рублей. Впечатляет количество средств передвижения, которые используются во время путешествия: микроавтобус Mercedes Sprinter, вертолет МИ-8, парусно-моторный катамаран KOSATKA, вахтовка на базе КАМАЗа, морские каяки.

"В первую очередь, мы решаем задачу, которую поставил перед нами клиент. Эмоции, восторг от красоты природы, ощущение спокойствия и успокоения, все это для нас побочный продукт, и вот почему: эмоции и чувства клиентов, их восприятие — это то, что мы не можем контролировать. Я могу обучить свою команду, предоставить клиентам лучший сервис, спланировать тайминг до минуты, показать красивейшие места на планете. Но я никак не смогу гарантировать, что человека впечатлит Ниагарский водопад или Долина гейзеров".

У вас есть уникальный опыт, интересная история, вы считаете, что ваш рассказ должны непременно услышать другие люди? Пишите на zoanton@yandex.ru – давайте вместе сложим грандиозную мозаику из самых захватывающих историй.

Снимок экрана 2021-08-24 в 16.41.23.png

Рубрику ведёт

Антон Зоркин

zorkinadventures в Яндекс.Дзен

Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Тестируем объективы Nikon в арктических условиях

Карта, Россия

Сокровища России: выбери лучшие достопримечательности страны

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Сайгак

Что вы знаете о сайгаках? Тест