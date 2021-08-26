Как устроен быт женщины на далекой полярной станции: "Одна, среди мужчин и медведей"
"Я поняла – на самом Крайнем Севере медведи ничего не боятся"
«Потеряв обычную работу в городе, в далеком 2003 году, я как-то оказалась перед дверьми учебного заведения. Раннее морозное утро, надпись на рекламном плакате гласит: «Наши выпускники работают в Якутии, на Крайнем Севере, на Сахалине». Крайний Север! С этого момента мысль о тех местах засела и никак не уходила из моей головы. Отучилась, ровно через год получила право выбрать место работы. Выбрала! За Полярным кругом – станция на острове Вилькицкого в Карском море. Сначала с одногрупницей Таней добрались до Архангельска, там сели на старенький дизель-электроход «Михаил Сомов». Когда-то но ходил в Антарктиду, но в последние годы стал курсировать лишь по ближайшей Арктике, доставлял продукты по удаленным северным точкам, отвозил продукты на научные станции, метеорологов к месту работы. Шли до Вилькицкого где-то месяц. Ребята-моряки с «Сомова» нам говорили: «Девчонки, ну куда вы лезете, зачем вам туда?». Зато кормили нас на убой, к концу пути уже еле застегивались штаны. Но перед самой высадкой на берег, случился инцидент. Один из вертолетов «Михаила Сомова» вдруг улетел, а когда вернулся, то из него вышел весь израненный мужик. Как оказалось, мой будущий начальник, руководитель станции на острове Вилькицкого. Раны – от медведя. С медведем ему вообще-то еще повезло. Я уже потом поняла: на самом Крайнем Севере медведи не боятся уже ничего, они настолько голодные, что их не пугает ни техника, ни оружие. Медведь напал на начальника станции сзади. Оружия ни у кого не было, его спасла собака – обычная дворняга, которую кто-то привез с материка».
Мужчину зашили в судовом лазарете, потом санитарным рейсом отправили долечиваться на материк. Ну а мы с Таней высадились на острове Вилькицкого, прибыли к месту работы. Ступили на землю, увидели, куда попали. Тут у нас с Таней случилась истерика. Пустынный голый остров, конец света. Вдобавок - смотрю в сторону, а там след медведя, еще совсем свежий. Зашли в дом, где нам предстояло жить, модульного типа: длинный коридор, слева и справа жилые комнаты, еще есть кухня, кабинет, санитарная комната.
Танька ревет, я нервно ржу – не могу остановиться, у обоих истерики. Говорю Тане:
– Но ты посмотри какой зато вид из кухни.
Может, я так искала какие-то плюсы. Хотя вид и правда был обалденный. Море, на переднем плане старинный деревянный маяк.
Знаю, что некоторые девушки, так же как мы, прибыв на какую-то отдаленную Полярную станцию, говорили: «Нет, я здесь работать не буду». И их переводили куда-нибудь поближе к населенным пунктам. Но мне было интересно посмотреть на себя во всей этой ситуации, проверить. Кроме того, я, конечно, ехала за большими «северными деньгами».
Хотя было очень непросто, особенно, по-началу.
За то время, что мы ехали на станцию – естественно, забыли все то, что сдавали на экзаменах, прошло же почти полгода. Начальник станции орал на меня:
– Ты метеоролог – никакой!
– Ты радист – никакой!
– Ты вообще – никакая!
Скрипела зубами и терпела. Потом, с приходом северного лета, когда растаял снег, но тепла все равно не было, я брала карабин и уходила в тундру, просто для того, чтобы быть подальше от станции. Впечатление, которое я помню – ты стоишь фактически на краю земли, куришь, смотришь в море и понимаешь, что дальше ничего уже нет. Помню это ощущение – вот он, край земли, прямо под твоими ногами.
...Через год приехал другой начальник, с ним еще двое. Из старой команды остался только механик. Все мы вдруг сработались, но у нас не было топлива. Никто на остров его уже не привозил, мы искали старые бочки с горючим, которые остались от военной части – она стояла здесь когда-то.
Было так: мужчины мотались на «Буране» и собирали остатки бочек по всему острову. Я, в это время, круглые сутки дежурила техником – за всех нас. Ребята в дом заходили только поесть, потом кто-то человек ложился спать, тогда я садилась за руль «Бурана» и везла топливо на станцию. Как-то так мы пережили зиму. Это было уже какое-то выживание.
Как-то так мы и пережили эту зиму. Потом, когда через год снова пришел «Михаил Сомов», нам предложили опять выживать самим. Сказали: «ищите топливо». Мы отказались и вынуждены были уехать. Вот тогда-то и решено было законсервировать станцию – это случилось в ноябре 2011 года. Я прибыла на материк, но вскоре снова оказалась на полярной станции – это уже другая история.
Фотографии: из личного архива Дарьи Никитиной и проекта vilkitsky.ru.
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