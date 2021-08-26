Как устроен быт женщины на далекой полярной станции: "Одна, среди мужчин и медведей"

Мужчину зашили в судовом лазарете, потом санитарным рейсом отправили долечиваться на материк. Ну а мы с Таней высадились на острове Вилькицкого, прибыли к месту работы. Ступили на землю, увидели, куда попали. Тут у нас с Таней случилась истерика. Пустынный голый остров, конец света. Вдобавок - смотрю в сторону, а там след медведя, еще совсем свежий. Зашли в дом, где нам предстояло жить, модульного типа: длинный коридор, слева и справа жилые комнаты, еще есть кухня, кабинет, санитарная комната.



Танька ревет, я нервно ржу – не могу остановиться, у обоих истерики. Говорю Тане:

– Но ты посмотри какой зато вид из кухни.

Может, я так искала какие-то плюсы. Хотя вид и правда был обалденный. Море, на переднем плане старинный деревянный маяк.