«Камни вместо игрушек, ямданка и гаджеты»: как растут дети в тундре. Рассказывает девушка из семьи оленеводов
26-летняя героиня родилась в семье бригадира оленеводческой бригады. Сейчас Валентина учится в Архангельске на педагога, но все равно как можно чаще старается приезжать на родину (тем более, что в тундре до сих пор живут ее родственники, братья и сестры). Валентина рассказала о том, как устроено детство в бригаде оленеводов. Не совсем так, конечно, как у городских! В тундре дети не ждут игрушек за десятки тысяч рублей и, по словам Валентины, могут вполне себе увлеченно играть с камнями.
«Дети стараются помогать родителям, чем могут. Те, кто постарше занимаются хозяйством — готовят дрова, воду, рыбачат. Помогают в ремонте упряжи, саней, если уже умеют. Взрослые стараются учить детей с малых лет всему, что ребенок должен уметь, когда вырастет.
Совсем маленькие дети обычно играют на улице или в палатке, родителям не мешают. Мы обычно изображали взрослую жизнь, ну, наверное, как и городские дети. Играли в дочки-матери, в „работу“ — брали камни разных размеров и сооружали из них дома, мебель, даже компьютеры. У нас была игра „пастух и олени“, могли до самой поздней ночи бегать друг за другом. Мы очень любили после ямданки (кочевания) бежать сразу на речку, лазать по скалам и рыбачить».
«Яркое событие из детства — когда мы после ямданки (кочевания) приезжали на море, на устье реки Табров, там очень красиво. Ещё я любила ездить в гости к бабушке в другую оленеводческую бригаду. Поездка всегда была большим событием — всей семьей садились на сани и отправлялись в путь. Кстати, все дороги по которым мы ездили в тундре, я помню и сейчас».
«Пока писала всё это, вспомнила, как мы когда слышали издалека папин свист и голос, бежали навстречу, садились к нему на сани, ну или просто бежали рядом. Папа старался привозить нам какие-нибудь приятные мелочи (ракушки с моря, крупную спелую морошку в кружке, сочный дикий лук). Естественно, в современное время гаджеты, мне кажется, портят детство в тундре. Но у нас в семье запрещают сидеть с телефоном или планшетом подолгу. Ну разве, что когда очень плохая погода на улице.
Детей отправляют в интернаты из тундры с семи лет, когда они идут в первый класс. Везут на вертолете в конце августа, возвращают в мае — на летние месяцы, потом снова увозят. Это всегда воспринимается тяжело, особенно мучаются маленькие дети. Хотя, бывает, что и старшим нелегко. Недавно была такая история: мой десятилетний племянник приехал на каникулы и спрятался, когда прилетал школьный вертолет, не могли уговорить лететь: очень не хотел расставаться с родителями, он очень любит быть в тундре».
Тут инстаграм о тундре и оленях, который ведет Валентина с сестрой – подписывайтесь, если интересно.
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