«Камни вместо игрушек, ямданка и гаджеты»: как растут дети в тундре. Рассказывает девушка из семьи оленеводов

26-летняя героиня родилась в семье бригадира оленеводческой бригады. Сейчас Валентина учится в Архангельске на педагога, но все равно как можно чаще старается приезжать на родину (тем более, что в тундре до сих пор живут ее родственники, братья и сестры). Валентина рассказала о том, как устроено детство в бригаде оленеводов. Не совсем так, конечно, как у городских! В тундре дети не ждут игрушек за десятки тысяч рублей и, по словам Валентины, могут вполне себе увлеченно играть с камнями.

«Дети стараются помогать родителям, чем могут. Те, кто постарше занимаются хозяйством — готовят дрова, воду, рыбачат. Помогают в ремонте упряжи, саней, если уже умеют. Взрослые стараются учить детей с малых лет всему, что ребенок должен уметь, когда вырастет.

Совсем маленькие дети обычно играют на улице или в палатке, родителям не мешают. Мы обычно изображали взрослую жизнь, ну, наверное, как и городские дети. Играли в дочки-матери, в „работу“ — брали камни разных размеров и сооружали из них дома, мебель, даже компьютеры. У нас была игра „пастух и олени“, могли до самой поздней ночи бегать друг за другом. Мы очень любили после ямданки (кочевания) бежать сразу на речку, лазать по скалам и рыбачить».