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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
zorkinadventures

«Каждый год можно покупать по квартире»: почему оленеводы на севере богаче и успешнее московских бизнесменов

Антон Зоркин
09 декабря 2021
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Фото: zorkinadventures
Среди некоторых моих столичных друзей есть мнение, что оленеводы – люди дикие, живут в ужасающей бедности. Другое дело мы, москвичи. Хотя вопрос спорный!

Например, за последний год много моих знакомых (тех, кого можно, условно, назвать владельцами «малого бизнеса») остались без работы. Ограничения из-за карантина, сложности с налогами, кого-то большая и могучая корпорация выдавила с рынка... В итоге, кредит за машину, школа ребенку – платить нечем. Эксперт этого поста – Артем Богатырский, он проработал восемь лет на Кольском полуострове и рассказывает, почему оленеводы живут во многом стабильнее и успешнее (если говорить о финансах), чем многие бизнесмены из столицы.

«Зарплаты у оленеводов, действительно, небольшие, что-то около тридцати тысяч рублей. Кто-то живет, это правда, почти на зарплату. Но есть и "частники", которым принадлежит часть стада, какой-то небольшой процент поголовья в сельскохозяйственном предприятии, где они работают. Иметь в своей собственности оленей — стабильнее, на мой взгляд, чем вкладывать деньги в акции.
Стадо дает телят, твой капитал может вырасти за год чуть ли не на треть. Каждый олень — это ресурс, который стоит денег. К примеру, оленеводы Кольского полуострова поставляют шкуры в Скандинавию (особенной популярностью пользуется камус — шкура с голени животного), ну а рога продают в Китай. Мясо, оленину реализуют в России или отправляют за границу. С одного стада, скажем, в 200 голов можно каждый год покупать себе квартиру где-нибудь на севере».

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zorkinadventures

«Кроме того, оленеводство, по-прежнему, остается наследственным занятием. То есть, если у тебя есть стадо, ты можешь быть уверен, что дети будут обеспечены работой и деньгами. Какой москвич может похвастаться такой уверенностью? Плюс, конечно, стоит добавить, что оленеводы живут намного скромнее жителей городов. Не покупают в кредит машины, не едят в дорогих ресторанах, не стараются угнаться за модой. Снегоход, спутниковый телефон, вот, пожалуй, самые большие траты. Вот поэтому, в том числе, я и считаю, что финансовая жизнь оленеводов, которые владеют частью стада, намного стабильнее, чем у очень многих жителей городов, владельцев своих бизнесов».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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