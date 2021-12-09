«Каждый год можно покупать по квартире»: почему оленеводы на севере богаче и успешнее московских бизнесменов

Например, за последний год много моих знакомых (тех, кого можно, условно, назвать владельцами «малого бизнеса») остались без работы. Ограничения из-за карантина, сложности с налогами, кого-то большая и могучая корпорация выдавила с рынка... В итоге, кредит за машину, школа ребенку – платить нечем. Эксперт этого поста – Артем Богатырский, он проработал восемь лет на Кольском полуострове и рассказывает, почему оленеводы живут во многом стабильнее и успешнее (если говорить о финансах), чем многие бизнесмены из столицы.

«Зарплаты у оленеводов, действительно, небольшие, что-то около тридцати тысяч рублей. Кто-то живет, это правда, почти на зарплату. Но есть и "частники", которым принадлежит часть стада, какой-то небольшой процент поголовья в сельскохозяйственном предприятии, где они работают. Иметь в своей собственности оленей — стабильнее, на мой взгляд, чем вкладывать деньги в акции.

Стадо дает телят, твой капитал может вырасти за год чуть ли не на треть. Каждый олень — это ресурс, который стоит денег. К примеру, оленеводы Кольского полуострова поставляют шкуры в Скандинавию (особенной популярностью пользуется камус — шкура с голени животного), ну а рога продают в Китай. Мясо, оленину реализуют в России или отправляют за границу. С одного стада, скажем, в 200 голов можно каждый год покупать себе квартиру где-нибудь на севере».