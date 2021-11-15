Классическая схема обмана туристов в Стамбуле. Как ее избежать – поясняет бывший российский опер
«С женой приехали в Стамбул на выходные. Первая заграница после перерыва, мы, радостные, много гуляли по городу. В какой-то момент я пошел снять деньги в банкомате, а супруга отправилась дальше, чтобы зайти в аптеку: встретиться договорились на следующей улице. Прихожу, а Таня моя сидит на скамейке мрачная».
«И рассказывает, что случилось: сначала перед ней шел какой-то милый пожилой чистильщик обуви — с табуреткой и мешочком со щетками. В какой-то момент одна из щеток упала, тот не заметил. Жена моя щетку схватила — догнала, отдала. Мужчина обрадовался, что-то забормотал и, как подумала супруга, решил ее отблагодарить. Тут же поставил табуретку и стал, улыбаясь, чистить ее ботильоны.
Завершив работу, старичок в жесткой форме потребовал денег. Говорил он исключительно на турецком, но очень эмоционально. Он был так настойчив, размахивал руками и выглядел обиженным, что жене стало неудобно. Подумала, что неправильно поняла. Действительно, с чего он должен был чистить обувь бесплатно? В итоге она отдала ему 70 лир, около 500 рублей, ну и ужасно расстроенная пошла дальше. Позже мы узнали, что это классический прием обмана туристов».
Комментарий Олега Шевкуна, бывшего сотрудника оперативно-розыскного отдела МВД города Москвы:
«В любой работе для успеха важна системность. В этом случае, все тоже строится по простой, отработанной веками, схеме. Смотрите: любой нормальный человек воспринимает посторонних людей на улице как чужаков, возможно, даже как врагов. Задача любого мошенника — убрать эту психологическую стену, сократить дистанцию, войти в контакт, чтобы начать реализовывать свою схему обмана».
«Потеря щетки — идеальный вариант, который использовался, думаю, еще какими-то далекими предками этого старичка. Вы заставляете жертву саму пойти на контакт, сблизиться, проявить инициативу. От этого у жертвы теряется бдительность, защита взломана. Дальше жертва оказывается в двусмысленной ситуации, которую можно интерпретировать двояко. Вроде, действительно, могла не так понять старичка, с чего он должен бесплатно чистить обувь? У нее возникло сомнение, смятение — брешь в психологической защите, в этот момент мошеннику главное оказывать постоянное давление на психику. На этом строятся и телефонные мошенничества, любые аферы. Тебе не дают услышать голос своего разума, опомниться.
Я думаю, что схема со щеткой — очень рабочая, они много зарабатывают таким способом. Как избежать таких инцидентов? Приучите себя и детям объясните — незнакомый человек, который пытается вдруг сократить с вами дистанцию (психологическую в данном случае) — сигнал опасности, тревоги. К такому человеку нужна двойная бдительность и внимание».