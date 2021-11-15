Классическая схема обмана туристов в Стамбуле. Как ее избежать – поясняет бывший российский опер

«И рассказывает, что случилось: сначала перед ней шел какой-то милый пожилой чистильщик обуви — с табуреткой и мешочком со щетками. В какой-то момент одна из щеток упала, тот не заметил. Жена моя щетку схватила — догнала, отдала. Мужчина обрадовался, что-то забормотал и, как подумала супруга, решил ее отблагодарить. Тут же поставил табуретку и стал, улыбаясь, чистить ее ботильоны.

Завершив работу, старичок в жесткой форме потребовал денег. Говорил он исключительно на турецком, но очень эмоционально. Он был так настойчив, размахивал руками и выглядел обиженным, что жене стало неудобно. Подумала, что неправильно поняла. Действительно, с чего он должен был чистить обувь бесплатно? В итоге она отдала ему 70 лир, около 500 рублей, ну и ужасно расстроенная пошла дальше. Позже мы узнали, что это классический прием обмана туристов».