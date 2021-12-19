«Лучше умрешь, борясь с обстоятельствами, чем тебя найдут в жалкой позе»: инструктор по выживанию – про страх, трусость и умение вовремя повернуть назад
Например, Ярин вместе с альпинистом Валерием Бабановым был первым из россиян, кто прошел опаснейший маршрут по Северной стене Эйгера в Швейцарии (ее еще называют «стеной смерти»). «Целыми днями ты лезешь по камням и льду, спишь на узких полочках, а сверху на тебя летят куски скал, большие, как минометные снаряды», – вспоминает Михаил. Ярин два раза побывал на вершине Эльбруса, забирался на гору Казбек. С военными он тестировал экипировку в Арктике, а с учеными-вулканологами проводил месяцы в экспедициях у вулканов на Камчатке. Отдых для Ярина – отправиться не на Мальдивы, а уехать в одиночную экспедицию в Магаданскую область, бродить там неделями по тайге среди диких зверей. В первой части беседы с Михаилом – про страх, трусость, умение повернуть назад и границу между смелостью и дуростью.
«Это естественное состояние»: про страх
«Страх — естественное состояние живого существа, которое ощущает опасность. Страх может быть полезен, может тебя мобилизовать, но, бывает, когда это чувство несет смертельную угрозу: мешает действовать, замедляет, сковывает, ты застываешь на месте. Исходя из своего опыта, могу сказать, что такое, бывает, случается, когда у тебя есть недостаток информации. Простой пример — как-то я ночевал в тайге, сидел в палатке и мне было тревожно. Шорохи, какие-то другие непонятные звуки. Может, это бродят вокруг медведи или тигры? А потом я выбрался, посветил фонариком вокруг: оказалось, что поблизости бегает бурундук, создает очень много шума. Бурундук — это не страшно. Когда ты понимаешь суть явления и можешь сравнить его с предыдущим опытом, всегда становится легче. У тебя больше данных для анализа, этим ты пользуешься, чтобы снять страх. Хотя иногда бывают ситуации, когда анализ не поможет и страх нужно побороть усилием воли».
«Самолюбие – помогает»: про то, как побороть слабость
«Минуты слабости бывают у всех, нужно приложить усилия, чтобы эту слабость преодолеть. Бывает, что в сложной ситуации, я, чтобы заставить себя действовать, говорю себе: „Ты же считаешь себя войном — так действуй. Лучше умрешь, борясь с обстоятельствами, чем тебя найдут в жалкой позе, замерзшего и занесенного снегом“. Не хочу я такой смерти. Самолюбие — подстегивает».
«Все фобии снимаются»: про трусость
«По моему опыту, все фобии снимаются, просто нужен грамотный инструктор, знающий человек рядом. Надо пробовать себя в разных обстоятельствах, нарабатывая опыт. Чем в более сложных условиях человек бывал, тем меньше у него причин трусить в каких-то ситуациях».
«Все держится на здравом смысле, внимательности и аккуратности»: про законы выживания
«Если мы говорим о выживании где-то в природных условиях, то, на самом деле, здесь не нужны какие-то уникальные умения. Все, в основном, держится на здравом смысле, внимательности и аккуратности — эти качества присутствуют у многих людей, мы ими пользуемся и в городской жизни. Если ты в городе аккуратен, то и в природных условиях нужно вести себя точно так же — тогда у тебя и носки будут сухие (а это важно), и палатка будет нормально стоять. Да и, в целом, каким-то специальным навыкам выживания придают слишком больше значение. В большинстве случаев, все проще. Для того, чтобы развести костер, не нужно произносить 800 заклинаний — это, на самом деле, довольно несложное действие».
«Лучше быть живым трусом»: про границу между смелостью и дуростью
«Граница — это здравый смысл. Не нужно рисоваться, не надо ловиться «на слабо», если ты не уверен в своих силах. По-моему, лучше быть живым трусом, чем мертвым героем. Да и вообще, как показывает практика, слабоумие и отвага вызывают у окружающих больше смеха, нежели уважения. У меня был случай, когда я уходил с маршрута, причем, уходил публично. Я, весь такой крутой, пошел проходить маршрут по Кольскому полуострову, В одиночку, с минимум снаряжения. Сообщил об этом по всем соцсетям, вышел, ну и уперся, как в стенку, в очень тяжелые условия. 7 часов шел 7 километров и понял, что если я продолжу, то попаду в необратимую ситуацию и, возможно, назад не выйду. Я снял видео, честно рассказал про все, выложил. Никто не сказал, что я слабак. Наоборот, мои парни, которые воевали, прошли суровую школу жизни, говорили: «Михалыч, ты молодец, нужно иметь мужество, чтобы публично отступить от цели, повернуть назад. Ты все правильно сделал».
«Ну а, в целом, подвиги совершаются только для спасения жизни. Если мне говорят — вот, я покорил… Я всегда думаю — да ничего ты не покорил. Тебе просто дали возможность, а если наверху решили бы иначе, ты бы никогда этого не сделал».
Конец первой части. Продолжение следует.