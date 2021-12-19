«Лучше умрешь, борясь с обстоятельствами, чем тебя найдут в жалкой позе»: инструктор по выживанию – про страх, трусость и умение вовремя повернуть назад

«Граница — это здравый смысл. Не нужно рисоваться, не надо ловиться «на слабо», если ты не уверен в своих силах. По-моему, лучше быть живым трусом, чем мертвым героем. Да и вообще, как показывает практика, слабоумие и отвага вызывают у окружающих больше смеха, нежели уважения. У меня был случай, когда я уходил с маршрута, причем, уходил публично. Я, весь такой крутой, пошел проходить маршрут по Кольскому полуострову, В одиночку, с минимум снаряжения. Сообщил об этом по всем соцсетям, вышел, ну и уперся, как в стенку, в очень тяжелые условия. 7 часов шел 7 километров и понял, что если я продолжу, то попаду в необратимую ситуацию и, возможно, назад не выйду. Я снял видео, честно рассказал про все, выложил. Никто не сказал, что я слабак. Наоборот, мои парни, которые воевали, прошли суровую школу жизни, говорили: «Михалыч, ты молодец, нужно иметь мужество, чтобы публично отступить от цели, повернуть назад. Ты все правильно сделал».