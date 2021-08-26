Мачо не пахнут? Как в экспедиции соблюдать гигиену: отвечает эксперт по выживанию в дикой природе

Периодически Ярину приходят вопросы от читателей. Специально для zorkinadventures Михаил отвечает на этот вопрос (меня он, кстати, тоже интересует):

Скажите, Михаил. Как в условиях длительной (или даже однодневной) автономной экспедиции у вас решается вопрос с личной гигиеной? Ведь на маршруте постоянно испаряешь влагу через пот. По своему опыту вылазок на охоту зимой (1-2 дня), самое приятное – вернуться на базу и, содрав с себя одежду, как следует помыться. Если не удается – начинаешь источать запах.

А вот что ответил Ярин.

"В моем подсумке всегда лежит: складная зубная щётка, тюбик с зубной пастой, микрофибровое полотенце, пачка влажных салфеток.

Утреннее умывание и чистка зубов у меня – всегда. Если только не "холодная" ночёвка – тогда без чистки зубов. Но умываться стараюсь каждый раз, ибо если не умылся, то глаза не видят. Когда мало воды, то оставляю половину кружки чая, ну и просто промываю глаза этим чаем. Идем дальше. Гигиена паховой зоны – осуществляется путём протирания влажными салфетками. Голову я мою только в «жилухе», а не в походах. И, признаюсь честно, неудобств не испытываю. Во-первых, в начале полевого сезона я бреюсь наголо. Это очень удобно: умываясь утром, льёшь пару пригоршней воды на голову и всё. И перхоти нет. Да и в походах организм начинает регулировать себя сам, всё становится на свои места. Еще один момент: стараюсь всегда просушивать ботинки и носки. Беру так, чтобы запаса носков хватало надолго. Еще один момент: я не воняю, видимо, физиология такая. Что начинает вонять, так это микрофибровое полотенце (если его не просушивать). В длинных камчатских экспедициях мы делали баню. Нагревали воду, расчищали место в базовой палатке, там и мылись. Как-то, например, накрыли брезентом вход в палатку и сделали там «мыльню». На фото – она".

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