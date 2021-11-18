«Муж поселил меня за занавесочкой»: нашел в России семью, где до сих пор живут традициями столетней давности

В рабочих поездках периодически встречаюсь с самыми разными людьми по всей России. Некоторые встречи забываются сразу, другие помню долго, записки о них лежат в «заметках» в смартфоне. Вот, например, Алена Степановна Плотницкая, Пермский край. Когда мы познакомились, Алене Степановне исполнилось 81 год. Они с мужем приютили нас с фотографом в своей бане на пару дней. Мы провели несколько вечеров в разговорах (отдельное спасибо за мясной пирог). Хозяйка дома рассказала, что в наши дни в ее семье соблюдают те же традиции, которых придерживались столетия назад.

«Сколько себя помню, место, где мы, женщины, работали или отдыхали — всегда отделяли. Например, занавеской. Ну и мужчины туда не заходили. Так и в семье, где я росла было, и потом, когда у меня уже свой муж появился, тоже так устроили. Овощей в салат нарезать, пуговицу пришить — все там, в уголке где-то два на два метра. У меня и сейчас такой уголок есть, там диванчик стоит, старый, но работающий телевизор, полка с журналами по саду. Раньше мы в таком уголке с сестрами собирались, когда юные были, что-то по дому делали, болтали. Мужчины сюда не заглядывали — это женское пространство и, мне кажется, это хорошая традиция и правило.

Сейчас такое время, когда муж с женой все вместе делают, отдыхают, спят, едят. Ни к чему это. Отношениям только хуже. Потом люди удивляются, чего это они друг другу приелись, хотя прошло-то всего несколько лет. В любом, даже в самом маленьком пространстве, в квартире, можно обустроить себе отдельные уголки. Когда мы с мужем в новый дом съехали — он меня сразу за занавесочку поселил. Мужчинам, даже супругу, туда вход запрещен. А если кто-то чужой заглянет, то это серьезное оскорбление. Помню, как-то ввалился наш сосед — нетрезвый, в грязных ботинках. Хотел что-то узнать. Ничего уже не соображал, хвать занавесочку, поднял ее, зашел туда, где я на диване дремала».