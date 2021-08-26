Среди ненцев есть множество людей с высшим образованием. Мы не ходим все время с ножами и мясом оленя, берем в руки музыкальные инструменты, любим и занимаемся творчеством. Например, моя старшая сестра Анна живет в бригаде оленеводов, пишет свои стихи о полуострове Канин. Ее семья играет на самых разных инструментах, и взрослые и дети. У них есть гитара, укулеле, флейта, варган... Все мы очень любим читать, хотя времени на это, живя в бригаде, остается не так уж много".

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