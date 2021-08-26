«Про нас говорят много неправды»: мифы про оленеводов опровергает девушка, выросшая в тундре
"Главная, на мой взгляд ошибка тех, кто пытается описывать жизнь оленеводов – стереотипное мышление, поверхностный взгляд. Наш быт многие описывают так, словно мы какие-то почти пещерные люди. Не знаем никаких благ цивилизации. Живем мы в чуме, света и связи нет, на завтрак у нас мясо с кровью, на обед и ужин тоже самое. Моемся примерно раз в год. Еще пишут, что мы все чуть ли не поголовно шаманы, призываем духов. Пожилые оленеводы, если исходить из мнения большинства, – точно шаманы. Я, может быть, немного утрирую, но именно такое впечатление остается после просмотра видео, после прочтения многих статей про оленеводов.
Пока думала над вашим вопросом, поняла, что мне больше всего не нравится: что все представляют нас какими-то убийцами, когда мы забиваем оленя на мясо. А ведь, по сути, вы, городские жители, едите такое же мясо: говядину, свинину или курятину. Просто вы не делаете это мясо сами, а покупаете в магазине. Не видите всех процессов, которые предшествуют тому, что курица попадет к вам на стол.
Многие туристы, журналисты и блогеры стараются сделать акцент на нашей якобы жестокости, делают фотографии оленеводов возле туши оленя с каким-нибудь куском мяса в зубах, с ножом в руках... Рядом где-то – обязательно маленький ребенок. И у людей возникает такой образ – ненец-убийца животных. Хотя, на самом деле, большую часть жизни мы занимаемся тем, что оберегаем животных, а не уничтожаем их.
Среди ненцев есть множество людей с высшим образованием. Мы не ходим все время с ножами и мясом оленя, берем в руки музыкальные инструменты, любим и занимаемся творчеством. Например, моя старшая сестра Анна живет в бригаде оленеводов, пишет свои стихи о полуострове Канин. Ее семья играет на самых разных инструментах, и взрослые и дети. У них есть гитара, укулеле, флейта, варган... Все мы очень любим читать, хотя времени на это, живя в бригаде, остается не так уж много".
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