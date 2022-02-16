«На Крайнем Севере мы ездили так – одна нога в валенке, другая в тапочке»: быт дальнобойщиков на зимниках

В этом посте – история Вадима Мамонтова, который с 1986 по 1995 жил в Магаданской области и работал на зимниках. Он давно живет в городе, но рассказывает, что суровые условия приучили его всегда держать свою личную машину в идеально-исправном состоянии.

«На Крайнем Севере мы ездили так — одна нога в валенке, другая в тапочке, ну, чтобы на педаль нажимать. Что такое работа на зимнике в советские годы? Мороз полтинник, а под тобой перегруженный старый «Урал-375», которому сто лет. Платят-то за количество, которое доставишь, как тут не взять больше? Семью же кормить надо. Вот и получаешь — старая машина-динозавр, перевес, да еще и экстремальный температурный режим. Конечно, у нас все ломалось. Деталей в те годы, да еще в тех местах, ну их просто неоткуда было взять, все делали на коленке, сами».

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«Периодически чинили машины в полевых условиях, прямо на зимнике. А там – никто тебе не поможет. Ездить-то, конечно, полагалось караваном, но на деле мы и по-одиночке ездили много, контроля не было. Тем более, если ты долго проработал, сам решаешь когда и куда идти. И вот, представьте, январь месяц, -45 температура, ты оказался один на зимнике и должен что-то отвинтить, починить, поменять. Ситуация, опасная для жизни. А если машина заглохла и не заводится, то это, считай, все, приехали. На морозе-то больше пяти часов никак не протянешь.

Когда в рейсе идешь, всегда видишь дурные примеры: машины видишь разных бедолаг, те машины, которые достать не удалось – стоят вмерзшие. Часто ты точно знаешь, что стало с их водителями: ничего хорошего.

На севере все серьезно: даже если до ближайшего населенного пункта километров десять, то ты никак туда не доберешься пешком и на морозе, на зимнике ты как в безвоздушном пространстве. Я давно уже живу в комфортном и интеллигентом городе, но с тех давних пор, автомобиль для меня – не просто средство передвижения, а то, что сохраняет жизнь.

Мы давно уже живем не на Крайнем Севере, переехали в благополучный Санкт-Петербург, но свои машины (у меня их две, древний, но бодрый Opel и шестилетняя Lada Priora) я стараюсь содержать в идеальном состоянии – издержки работы в экстремальных условиях. Мы с сыном раньше ругались: я привык, что машина должна быть полностью исправна, всегда, везде. Он же может ездить, пока она совсем не встанет – тут что-то отваливается, здесь скрипит... А что, говорит, всегда можно вызвать эвакуатор, отвезти в сервис... Нет, так я не могу».