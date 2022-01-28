«На зимнике чем машина проще, тем лучше»: рассказ советского дальнобойщика, который работал на Крайнем Севере

«Условия, в которых мы работали: температура -50 °C с декабря и по февраль. Зимник — штука непредсказуемая, иногда ты можешь и десять километров ехать сутки. Поэтому точность — это было не про нас. Шоферы — мужчины суеверные, например, «приеду послезавтра» мы не говорили. А мало ли как сложится?

На зимнике чем машина проще, тем и лучше. Но все равно что-то ломалось. И ты с собой тащишь детали: помпу, например, топливный насос. Еще обязательно запас топлива, мы ставили увеличенные баки, как-то пытались взять с собой больше бензина, заправок-то на пути нет.

Еще с собой берешь что-то, чем потом можно выдалбливать машину изо льда. Бензопил, как сейчас, не было, возили топоры. Без топора — никак нельзя. Снег толщиной 50 сантиметров? Можно везти 20 тонн груза. А вообще, лучший снег для тебя — тот, который еще с осени замерз.

Я застал уникальное время — СССР, когда на зимниках мы, шоферы от государственных предприятий, были одни. Это было такое слаженное братство — если даже у тебя сломалась машина, ты от нее отъехал, то она так и будет стоять, никто не тронет. Ребята даже с продуктами оставляли машины, возвращались, все цело. А потом появились частные шоферы, все поменялось — они могли не только какой-то груз подрезать, но и детали снять. Жизнь поменялась, стала совсем другой».