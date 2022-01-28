«На зимнике чем машина проще, тем лучше»: рассказ советского дальнобойщика, который работал на Крайнем Севере
«Условия, в которых мы работали: температура -50 °C с декабря и по февраль. Зимник — штука непредсказуемая, иногда ты можешь и десять километров ехать сутки. Поэтому точность — это было не про нас. Шоферы — мужчины суеверные, например, «приеду послезавтра» мы не говорили. А мало ли как сложится?
На зимнике чем машина проще, тем и лучше. Но все равно что-то ломалось. И ты с собой тащишь детали: помпу, например, топливный насос. Еще обязательно запас топлива, мы ставили увеличенные баки, как-то пытались взять с собой больше бензина, заправок-то на пути нет.
Еще с собой берешь что-то, чем потом можно выдалбливать машину изо льда. Бензопил, как сейчас, не было, возили топоры. Без топора — никак нельзя. Снег толщиной 50 сантиметров? Можно везти 20 тонн груза. А вообще, лучший снег для тебя — тот, который еще с осени замерз.
Я застал уникальное время — СССР, когда на зимниках мы, шоферы от государственных предприятий, были одни. Это было такое слаженное братство — если даже у тебя сломалась машина, ты от нее отъехал, то она так и будет стоять, никто не тронет. Ребята даже с продуктами оставляли машины, возвращались, все цело. А потом появились частные шоферы, все поменялось — они могли не только какой-то груз подрезать, но и детали снять. Жизнь поменялась, стала совсем другой».
«Я сейчас живу в Санкт-Петербурге, уже лет тридцать, тут совсем все иначе, чем на Севере. И психология у людей иная, ну и погода. Какие -50 мороза? Об этом в культурной столице даже не слышали. Правда, бывает и -35. Тогда половина моих соседей стоят у машин, которые не завелись. А я спокойно завожусь.
А еще я часто езжу к родственникам в Сибирь, вот там с температурой все серьезней. У меня все готово к любым условиям, привычки-то по-прежнему северные.
Я, конечно, скучаю по своей шоферской жизни. Обычная работа — это совсем не то. Дома жизнь течет медленно, а на зимнике все время что-то происходит. Ты все время кому-то нужен. А сейчас — кому я так уж особенно нужен, кроме сына? Созванивались недавно с другом-шофером, ему уже 75. Говорит, зимник, где прошла вся наша молодость, ему никогда не снится, а мне — иногда».