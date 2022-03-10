«Начальник попросил научить богатенького сынка жизни – взял его в горы. Тот вел себя дико, но оказалось, что он не так прост»

Это историю, специально для zorkinadventures, описал Сергей Носов, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, альпинист, бизнесмен и юрист. До 2004 год жил в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас переехал на Алтай.

Заголовок такой же избитый, как и сюжет, который он подразумевает. Но я и сам такое наблюдал: богатый и, вроде как, балованный жизнью человек попадает в непривычные для себя обстоятельства. Ведет себя неподобающе, трусит, сдувается. Настоящие мужчины снисходительно смеются: ну да, деньги тут тебе не помогут, главное в жизни – характер, мужской стержень. В итоге, как это часто бывает, все оказывается не так-то просто. Смотрите сами.

«Было время, когда с одноклассником Борей мы плотно работали вместе. Он дослужился в Москве до больших высот, занял в крупной компании хорошее место. Но всегда выдумывал что-то еще: то задумает сеть женских фитнес-клубов, то начинает возить из Европы какие-то редкие детали для медицинского оборудования. Что-то удавалось, что-то нет.



Жил он всегда, в любом случае, хорошо — несколько квартир, машины, дачи. Я всегда где-то рядом присутствовал — оказывал юридическую помощь, но на деле занимался буквально всем, как сейчас говорят, выстраивал процессы. Параллельно — занимался спортом, ходил в горы, сдавал на разряды, уезжал куда-нибудь в джунгли.



Так вот в какой-то момент Боря привел в дело своего сына, Никите было тогда 24 года. С его мамой они разошлись, те жили в Риге, а потом мама умерла, Боря пригласил сына в Москву. Сделал его сразу своим заместителем. Никита, не спорю, смышленый был, с образованием. Но вел себя хамски: опаздывал на совещания или вовсе не приходил, перебивал старших, кого-то даже унижал. Впечатление омерзительное. Из уважения к Боре все терпели. Хотя один наш пожилой сотрудник даже уволился — довел его сынок».

Фото: Иллюстрация: pixabay

«Однажды Боря попросил меня взять Никиту с собой в поездку. Научить жизни. Я подумал: а чего бы не сделать доброе дело для друга? Полетели в Альпы, пошли несложным маршрутом наверх. Ну как несложным – часов десять надо с рюкзаком идти.



На второй день Никита чуть ли не плакал, говорил, что у него все болит. Хотел сам идти вниз, я еле объяснил ему, что одного его никто не отпустит: не по правилам. В итоге, мы сходили с ночевкой, оставили его вдвоем с моим приятелем.

Возвращаемся: сынок, оказывается, тайком съел большую часть еды, которую мы на всех оставляли. Высота, мороз! А он еду общую ест! Мужику 24 года, это как вообще? И вообще истерику устроил:



– Вы обязаны спустить меня вниз! Вы сотрудники моей компании!

Короче, классика. Потом еще сделал вид (как мне кажется, обманывал), что у него сильно болит живот. Настроение всем испортил, я уже готов был ему, как говориться, «втащить». Но не стал – я же, в принципе, заранее знал на что шел. В итоге, спустился с ним вдвоем вниз, ребята дальше пошли. Улетели с сыночком в Москву.

У меня – не только испорченное настроение, но и потеря денег (маршрут-то я не прошел)».

Фото: pixabay

«После этого, наверное, как-то с Борей стал расходиться. Никиту я видеть уже не мог. И, честно говоря, думал, что все про Никиту знаю, ничего из него путного не получится. Не мужчина он, как я себе мужчину представляю.



А потом узнал. Никите было 32 года, когда он ехал по трассе — это было в Италии. Увидел аварию, она прям на его глазах произошла. Одна из машин вспыхнула, затем вторая. Люди стали останавливаться, но никто не лез спасать, кто-то даже на телефон стал снимать. Никита единственный кинулся к машине, кого-то вытащил, потом еще кого-то. Спас, в итоге, четыре человека. В интернете про это писали, у Никиты даже интервью кто-то взял.



Я всегда думал, что знаю про жизнь все. Если уж поставил на ком-то крест, то знаю, что делаю. Оказывается, не так-то уж люди и предсказуемы. Вот и как теперь: четыре спасенных жизни, думаю, перечеркивают все мерзкое поведение Никиты в прошлом».