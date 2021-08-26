«Ночью у дальнобойщика обчистили машину, тогда он взял рацию и придумал наказание»

Продолжение историй дальнобойщиков в zorkinadventures – из прекрасного читательского опыта. Канал 15d и рация дальнобойщика: на какие чудеса они способны? Рация дальнобойщика, как рассказывает Павел Кубышин, может очень многое – с помощью рации дальнобойщик почти всесилен, он может получить помощь, спасти других, наказать злодеев. Вот, что рассказывает Павел:

«Я семь лет мотался по трассе между Москвой и Питером, с 2002 по 2009 год. Насмотрелся всякого. Очень большое подспорье в дороге – радиостанция и канал 15d. Есть нюанс: на оживленной трассе радиуса действия хватает, а на пустынных дорогах лучше еще и усилитель иметь. По рации и о помощи попросить можно (только нужно сказать, что нужно, чтобы останавливались именно те, кто может чем-то помочь, а не все подряд). Ну и об опасности предупредить, да и время скоротать в утомительной пробке за разговорами.

Помню, как-то с помощью рации "на колени" поставили руководство автостоянки (по-моему в Киселенке, Большой или Малой, сейчас не вспомню уже, это Тверская область). Случай такой: ночью у мужика обчистили машину, пока он ел в столовой. И это на платной стоянке – с охраной! Руководство стоянки на все претензии ответило отказом.

И тогда мужики по рации договорились туда больше не заезжать. Всех предупреждали! В итоге, заезжали туда только те, у кого раций не было. Через какое-то время директор стоянки взмолился, стал постоянно выходить на связь на нашем канале, просил бойкот отменить, обещал что беспредела больше не будет».