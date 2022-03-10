«Обходите падаль» и еще 7 правил от эксперта по выживанию: как выжить в лесу

Этот список мы составили вместе с экспертом по выживанию Михаилом Яриным. Список, на первый взгляд, простой, но и этим правилам следуют далеко не все походники со стажем.
Всегда носите с собой фонарь и нож
Даже если вышел из лагеря на пять минут. Заглядишься на птичку, сделаешь пару шагов не туда и, глядишь, а солнце уже заходит за горизонт, и где ваша палатка? Да черт его знает.
Не ставьте палатку у воды
Бывает, что уровень реки поднимается буквально за ночь, и лагерь смывает. Вокруг палатки также не должно быть сухих деревьев, которые свалятся на голову при сильном ветре.
И не ставьте палатку на звериных тропах, по которым, например, животные регулярно курсируют на водопой. Видишь, что к водоему тянется полоска смятой травы, — выбирайте другое место, если не хотите столкнуться нос к носу, ну, скажем, с лосем.
Не устройте пожар
Для костра выкопайте яму пошире и разводите огонь уже в ней — это и защита от ветра, и гарантия того, что пламя не перекинется на ближайшие кусты.
Обходите падаль
Не оставайтесь в тех местах, где обедают животные. К примеру, куча рыбьих объедков где-нибудь на берегу горной камчатской реки говорит — здесь столуется медведь.
Ищите сухие дрова
Ищите бревна, не лежащие на земле, — ломайте сухие ветки, ищи застрявшие на весу в чаще обломки и т. д. На елках в самом низу ствола обычно торчат небольшие засохшие веточки — это идеальный вариант для растопки, походники называют их «порохом».
Захватите бумажную карту и компас
Батарейка садится быстро, а лес — это вам не город с розетками в каждом кафе. Бумажная топографическая карта той местности, где вы планируете ходить, выручит всегда.
Не ешьте, чего не знаете
Не экспериментируйте с растениями и грибами, если вы не ботаник. Ешь только то, что можете определить с вероятностью в 100%. Если есть желание как-то разнообразить рацион — для вкуса добавьте в чай еловую веточку.
Следите, где берете воду
Запоминайте, какие постройки вы видели на берегах реки, мимо которой проходили. Если это была ферма, не берите воду ниже по течению — она наверняка будет с навозом.
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Антон Зоркинzorkinadventures в Яндекс.Дзен
Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.
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