Охотник-одиночка Михаил Ярин: "День рождения встречаю в походе – один и с сигарой в зубах".

"Мне удобно и хорошо быть одному. Я по жизни одиночка, это мой образ жизни. У меня нет друзей в том понимании, в котором они есть у других людей, нет постоянной компании.

А в дикой природе от одиночества одни выгоды. Например, на охоте: один я могу подойти к барану на двести метров, а если бы я был с другом, то баран бы убежал. Есть у меня один план: хочу в этом году отметить свое 50-летие в горах на Камчатке. Один и со своим карабином. На Камчатке я уже встречал свои 40 лет: тогда мы вдвоем с другом прошли 45 километров. 28 лет я встречал на северной стене Эйгера — это знаменитый и смертельно сложный альпинистский маршрут. Какие-то свои дни рождения я встречал в карауле — в армии (например, в 1986 году на на приполярном Урале возле зоны). В этом году, уверен, все будет так: достану фляжечку с бурбоном и сигару. Люди спросят: «Где ты полтинник справляешь?» А я в ответ им точку на карте пришлю. «А старичок-то — молодец! Не сдается!".

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