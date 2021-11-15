«Острожно, мины» и запрет на разговоры с незнакомой женщиной. Быт на Памире

«Мы, памирские таджики, я думаю, исключительный народ, таких в городах и пригородах не найдешь. Я не видел. У нас на родине долгая и жестокая зима — как целая жизнь. Совсем коротенькое лето, его и заметить особо не успеваешь. Помню лето, когда температура не поднималась выше +10, самая жара была. А зимой может быть и -50. Помимо температуры, тут дуют мощные ветра, такие, что идти невозможно. Продукты к нам в высокогорье завозят осенью».
«Дети у нас ходят в школу в соседние кишлаки — я сам так ходил. 17 километров в одну сторону, ну или через перевал сокращаешь, там 4. Если непогода — учиться оставляют дома. Какая у нас вокруг обстановка? Ни одного деревца, а вокруг пещеры с тарантулами и змеями, обычное дело, это как в городе продуктовый магазин увидеть.
А еще знаки стоят — „осторожно, мины“, остались после гражданской войны 90-годов. Как таковых военных действий высоко в горах не было, но мины до сих пор находят. В принципе, и сегодня можно взорваться, если неосторожно ходить. Единственное плоское место в наших местах — дорога, тут обычно дети играют».
«Река Пяндж — естественная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Привычной границы с колючками нет. Каждый, кто проживает в приграничной зоне, по сути, сотрудник безопасности. Причем, бывает, что люди, живущие через речку-границу — родственники. Вот такие дела».
«У нас очень гостеприимно относятся к путешественникам. Могут человека в дом позвать, накормить, положить ночевать (и не возьмут денег, несмотря на то, что жизнь в округе очень бедная). Но есть и свои законы, не написанные нигде, конечно. Например, к вам могут жестко отнестись, если вы, чужак, заговорите с незнакомой женщиной. Это считается очень серьезным нарушением границ».
«Ветра, которые сбивают с ног, мороз под -50 и вечные горы вокруг, без единой ровной площадки: вроде, когда приезжаешь сюда из городов, и кажется место каким-то диким. Но это мой дом, я по нему очень скучаю».