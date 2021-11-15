«Острожно, мины» и запрет на разговоры с незнакомой женщиной. Быт на Памире

«Дети у нас ходят в школу в соседние кишлаки — я сам так ходил. 17 километров в одну сторону, ну или через перевал сокращаешь, там 4. Если непогода — учиться оставляют дома. Какая у нас вокруг обстановка? Ни одного деревца, а вокруг пещеры с тарантулами и змеями, обычное дело, это как в городе продуктовый магазин увидеть.

А еще знаки стоят — „осторожно, мины“, остались после гражданской войны 90-годов. Как таковых военных действий высоко в горах не было, но мины до сих пор находят. В принципе, и сегодня можно взорваться, если неосторожно ходить. Единственное плоское место в наших местах — дорога, тут обычно дети играют».