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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
zorkinadventures

«Острожно, мины» и запрет на разговоры с незнакомой женщиной. Быт на Памире

Антон Зоркин
15 ноября 2021
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Территории, вдоль которых проходит памирский тракт в Таджикистане – особенное место, как мне показалось. 54-летний Умед Шарипов родился в этих местах и жил там почти всю жизнь (а еще в городах – Душанбе, Москве и Мытищах). Специально для zorkinadventures он рассказывает про быт на своей суровой родине.

«Мы, памирские таджики, я думаю, исключительный народ, таких в городах и пригородах не найдешь. Я не видел. У нас на родине долгая и жестокая зима — как целая жизнь. Совсем коротенькое лето, его и заметить особо не успеваешь. Помню лето, когда температура не поднималась выше +10, самая жара была. А зимой может быть и -50. Помимо температуры, тут дуют мощные ветра, такие, что идти невозможно. Продукты к нам в высокогорье завозят осенью».

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zorkinadventures

«Дети у нас ходят в школу в соседние кишлаки — я сам так ходил. 17 километров в одну сторону, ну или через перевал сокращаешь, там 4. Если непогода — учиться оставляют дома. Какая у нас вокруг обстановка? Ни одного деревца, а вокруг пещеры с тарантулами и змеями, обычное дело, это как в городе продуктовый магазин увидеть.

А еще знаки стоят — „осторожно, мины“, остались после гражданской войны 90-годов. Как таковых военных действий высоко в горах не было, но мины до сих пор находят. В принципе, и сегодня можно взорваться, если неосторожно ходить. Единственное плоское место в наших местах — дорога, тут обычно дети играют».

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«Река Пяндж — естественная граница между Таджикистаном и Афганистаном. Привычной границы с колючками нет. Каждый, кто проживает в приграничной зоне, по сути, сотрудник безопасности. Причем, бывает, что люди, живущие через речку-границу — родственники. Вот такие дела».

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zorkinadventures

«У нас очень гостеприимно относятся к путешественникам. Могут человека в дом позвать, накормить, положить ночевать (и не возьмут денег, несмотря на то, что жизнь в округе очень бедная). Но есть и свои законы, не написанные нигде, конечно. Например, к вам могут жестко отнестись, если вы, чужак, заговорите с незнакомой женщиной. Это считается очень серьезным нарушением границ».

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zorkinadventures

«Ветра, которые сбивают с ног, мороз под -50 и вечные горы вокруг, без единой ровной площадки: вроде, когда приезжаешь сюда из городов, и кажется место каким-то диким. Но это мой дом, я по нему очень скучаю».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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