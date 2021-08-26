«Переехав с Чукотки в центр России, долго не мог найти себе жену – все было не то»

«Я помню еще те времена, когда у большинства чукчей были свои имена, (которые русским произносить сложно) и не пользовались фамилиями. Это уже потом все стали Андреями, Александрами. Петровыми, Сидоровыми. То, что было в детстве и юности – запоминается на всю жизнь. Вот и я, прожив до 22 лет на Севере, долго не мог привыкнуть к жизни в центральной России. В том числе, как сейчас понимаю, именно из-за своих северных привычек, не мог найти себе женщину с которой свяжу жизнь. Вот, что мне мешало, например:

Наши чукотские женщины, как мне кажется, всегда были сильны характером, выдержанностью. Хотя, в целом, чукотские мужчины традиционно ставили себя выше женского пола, девушки всегда имели право голоса. Точнее, сами его брали. Как в давние времена: если отец слишком давит на дочь, она просто уходит из семьи – в другое стойбище. Не терпит покорно. Отношения с мужем, тоже из этой серии – женщина в семье (у моих родителей так было, у родстевнников) всегда имеет свое мнение на серьезные вопросы. Вообще у чукчей, я считаю, у одних из первых в СССР появились какие-то зачатки равноправия. В центральной России все не так – девушки очень ведомы мужчинами, смотрят им в рот, ждут, что те скажут, я не говорю, что это неправильно, но долго не мог привыкнуть.

Женщины-чукчи вообще очень выносливые. Помню, когда рожала сестра, услышал как мать ей сказала: «Только не смей стонать». Стон при родах – это считалось чем-то неприличным. Вообще, какие-то страдания при родах – об этом не говорили, это считалось для женщины неправильным. В женщине ценилась стойкость. Когда я первый раз приехал в Санкт-Петербург, для меня было шоком – все эти тоненькие ножки на каблучках, ахи и охи. Совсем иной культ женского характера. Моей первое свидание проходило зимой – Дворцовая площадь, -3 градуса. Девушка начала вздыхать, говорить, как ей холодно – даже в варежках. У меня же перед глазами мать, которая при -20 что-то зашивает на улице, руки без перчаток. И такое у нас на Чукотке можно было увидеть повсеместно.

Позже я втянулся. Начал уже ценить всю эту хрупкую женственность московских и питерских девушек. Но жену себе все равно выбрал с Урала. Лида, доктор, между прочим наук. Я иногда приезжаю на родину: мне кажется, что там не особенно что-то изменилось. Женщины у нас по-прежнему особенные».

К сожалению, не так давно Виктор Виноградов скончался. Приношу свои соболезнования супруге и близким.