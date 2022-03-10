Перегонщик машин в 90-е: «Эта работа вмиг сделала из скромного инженера крутого мужчину»

Очередная и, по-моему, интересная история от читателя zorkinadventures. Олег Костромцов, житель Санкт-Петербурга (родом из Иркутска) рассказывает про перегон машин в 90-е. Сейчас ему 52 года, а в те годы было 20. Немного ностальгии, чуть «раньше было лучше», но от этого не менее любопытно.

«До середины 90-х жизнь у меня не особенно получалась. Мне было 20 с копейками, сверстники уже куда-то пристроились в этой жизни: для тех лет это было в порядке вещей. Два друга детства, например, феерично уехали в Москву, один делал дизайн буклетам и одновременно продавал джинсовые куртки, кого-то охранял, короче, получал какие-то невероятные для тех лет деньги.



Другой устроился помогать известной группе с организацией концертов. У обоих были к этому возрасту уже машины, собственное жилье, которое они купили буквально за пару лет. Я же все никак не мог никуда пристроиться. Жил, как и прежде, в Иркутске. Сделал лишь краткосрочный набег на столицу, через три месяца, уволившись с двух работ, опустив руки, вернулся. Типичный будущий неудачник».

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«Отлично помню себя в зеркале – стеснительный парень в очках, всегда избегаю конфликтных ситуаций. А на дворе – 90-е. Сосед в ночи вылезает в окно пятиэтажки, чтобы сбежать в Грецию.

И вот в какой-то момент меня словно бьет током – я не выхожу на работу, а уезжаю с одноклассником во Владивосток, помочь ему с перегоном машины. Тогда машины привозили на пароме, продавали во Владивостоке. Схема простая: ты приезжаешь на поезде, выбираешь машину (это, как правило, были праворульные японцы), ну и до обеда уезжаешь, экономя на гостинице.



По железной дороге переправлять автомобили было в те времена слишком дорого, поэтому труд перекупщиков-перегонщиков ценился невероятно.

Тот рейс с одноклассником перевернул мою жизнь – что-то, видимо, во мне переключилось, не прошло и полгода, я тоже стал заниматься этим бизнесом, причем в одиночку. И буквально за год из стеснительного инженера превратился в крутого парня, который удирает от бандитов на безлюдной трассе, выживает в мороз где-то посреди леса. Всякое случалось».

Фото: pixabay

«В те годы дорога была сплошным испытанием. Заправок почти нет, а информация о них передается из уст в уста, деталей для машины вообще не купишь, все, что может сломаться, все жидкости — везешь с собой.



Переодетые гаишники, отряды преследователей на трассе. Сейчас это кажется фантастикой, но те, кто жил и работал в те годы, понимают, что это банальная реальность. Периодически приходилось, как и многим, нанимать охранников, чтобы проехать какие-то самые опасные места (тот же Хабаровск). И ведь ты же не просто должен доехать из точки А в точку Б, ты еще должен машину доставить в максимально идеальном состоянии для продажи. Представляете себе квест? Никаких царапин, сколов, трещин от летящих на трассе камней.

Помню, на приморской безлюдной трассе, выскакивает из-за кустов, кидается мне наперерез «Жигули». И я вижу, что полна коробочка: в салоне пятеро здоровенных ребят, еле там помещаются. Думаю в этот момент не про себя, а про то как бы машину не поцарапать. Сложная работа. Зато зарабатывал я очень прилично. Автомобили в те времена особенно ценились — хороших японок меняли на квартиры».

«Автомобили в те времена особенно ценились — хороших японок меняли на квартиры»

«Я стал уверенно себя чувствовать в жизни, деньги появились. С женой, кстати, именно в тот период познакомились, хотя до этого личная жизнь не складывалась. До сих пор вместе.

Сегодня – телефоны, чизкейки на выбор, такси к дому, все избаловывает настолько, что среднестатистический парень выбирается из своего тепличного мира, может быть, лет в 35. А в 90-е годы мужчине намного проще было преодолеть свою стеснительность, стать, собственно, мужчиной: нужно было просто выйти из дома».