Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
zorkinadventures

Почему уличный туалет в русской деревне лучше туалета для миллионеров на частном острове: личный опыт

Антон Зоркин
21 декабря 2021
Снимок экрана 2021-12-21 в 19.16.57.png
Фото: Фото: zorkinadventures
Туалеты принято скрывать. Роль туалетов в жизни человечества, я считаю, до конца не исследована. Социальные сети, зеркало нашей современной действительности, тоже старательно избегают этого аспекта людского существования. В кадр инстаграм-модели никогда не попадает будничный рулон туалетной бумаги с унитазом, героический альпинист покажет сверкающий снег у вершины и альпинистские палки, но вряд ли – ершик и смывной бачок.

Между тем, я почему-то уверен, что многим именно в туалетах приходят, порою, самые смелые идеи. Полководцы планируют свои невероятные наступления, бизнесмены продумывают планы захвата рынков, мамы троих детей разрабатывают стратегию воспитания детей на 20 лет вперед. Этим постом я категорически протестую против замалчивания туалетной темы в интернете и соцсетях. Более того, позволю себе некоторый туалетный патриотизм.

Опишу, в частности, зануднейший туалет при ресторане на частном острове на Мальдивах, там я когда-то имел честь побывать. Атолл Баа в океане, элитный кусочек суши длиной в километр. Цена самой простой виллы в сутки здесь – 180 000 рублей. Русского человека местные виды совсем не трогают. Полное равнодушие.

Снимок экрана 2021-12-21 в 19.15.06.png
Фото: zorkinadventures Атолл Баа, Мальдивы. Февраль, +27.

И вот туалет, ситуация: февраль месяц, ночь, температура +25, в элитную уборную величаво идешь в шортах. Поднимаешься по деревянной лестнице куда-то к верхушкам местных пальм, проходишь по мостику, освещенному фонарями. Там, на площадке, зависшей поближе к звездам, обустроен туалет. Садишься. Сквозь окошко видно огромные небесные светила, где-то в сотне метрах плещется океан. Рядом — ресторан с экзотической кухней, обсерватория, кинотеатр на открытом воздухе.

Снимок экрана 2021-12-21 в 19.16.02.png
Фото: zorkinadventures Туалет для посетителей ресторана на деревьях – тоже расположен на деревьях.

На этот частный остров приезжает отдохнуть Пол Маккартни и Мадонна, заходят, уверен, в этот туалет, слушают шум волн. Но мне, русскому человек, неспокойно здесь, тревожно, тоскливо на душе. Намного больше, без шуток, мне нравится в другом туалете — в России. Терский берег Кольского полуострова, деревня Кузрека. Железные дороги сюда не дотянулись, автобусный рейсы не добрались. Леса вокруг, непуганые звери бродят.

Снимок экрана 2021-12-21 в 19.16.57.png
Фото: zorkinadventures Деревенский туалет в Кузреке. Тропинка в сугробах. До берега реки – метров двадцать.

Февраль, пока на частном острове на Мальдивах подбирают купальник под цвет глаз, тут поддеваешь вторую куртку — температура -36. Неторопливо выходишь из дома, скрипит под валенками снег. Стремительно темнеет, на небе появляется луна. Что может быть прекраснее, усесться вот в таком вот уличном туалете, глядеть на закатное солнце, размышлять о судьбах Родины.

Снимок экрана 2021-12-21 в 19.18.58.png
Фото: zorkinadventures Вид из туалета: река во льдах, никаких пальм. Вид получше, чем на мальдивском острове.

Туалет абсолютно правильно развернут лицом к самым потрясающим местным видам, к реке, которая впадает в Белое море. Разумеется, дверь закрывать не нужно — это было бы безумием. Например, если прийти сюда поздно ночью, сесть и посмотреть сквозь открытую дверь налево, можно наблюдать над деревней северное сияние.

Снимок экрана 2021-12-21 в 19.19.51.png
Фото: zorkinadventures Северное сияние можно наблюдать прямо из уличного туалета. Бесплатно!

Замерзшая туалетная бумага, всполохи зеленого на небе: нет, русский уличный туалет не променяю на любой роскошный иностранный, не просите.

0006.jpg
Читайте такжеНовые общественные туалеты в Токио: таких вы еще не видели
Снимок экрана 2021-08-24 в 16.41.23.png

Рубрику ведёт

Антон Зоркин

zorkinadventures в Яндекс.Дзен

Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

рекомендации
Карта, Россия

Силы природы на пользу человеку: новые российские технологии

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц