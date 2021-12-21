Почему уличный туалет в русской деревне лучше туалета для миллионеров на частном острове: личный опыт

Между тем, я почему-то уверен, что многим именно в туалетах приходят, порою, самые смелые идеи. Полководцы планируют свои невероятные наступления, бизнесмены продумывают планы захвата рынков, мамы троих детей разрабатывают стратегию воспитания детей на 20 лет вперед. Этим постом я категорически протестую против замалчивания туалетной темы в интернете и соцсетях. Более того, позволю себе некоторый туалетный патриотизм.

Опишу, в частности, зануднейший туалет при ресторане на частном острове на Мальдивах, там я когда-то имел честь побывать. Атолл Баа в океане, элитный кусочек суши длиной в километр. Цена самой простой виллы в сутки здесь – 180 000 рублей. Русского человека местные виды совсем не трогают. Полное равнодушие.