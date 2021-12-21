Почему уличный туалет в русской деревне лучше туалета для миллионеров на частном острове: личный опыт
Между тем, я почему-то уверен, что многим именно в туалетах приходят, порою, самые смелые идеи. Полководцы планируют свои невероятные наступления, бизнесмены продумывают планы захвата рынков, мамы троих детей разрабатывают стратегию воспитания детей на 20 лет вперед. Этим постом я категорически протестую против замалчивания туалетной темы в интернете и соцсетях. Более того, позволю себе некоторый туалетный патриотизм.
Опишу, в частности, зануднейший туалет при ресторане на частном острове на Мальдивах, там я когда-то имел честь побывать. Атолл Баа в океане, элитный кусочек суши длиной в километр. Цена самой простой виллы в сутки здесь – 180 000 рублей. Русского человека местные виды совсем не трогают. Полное равнодушие.
И вот туалет, ситуация: февраль месяц, ночь, температура +25, в элитную уборную величаво идешь в шортах. Поднимаешься по деревянной лестнице куда-то к верхушкам местных пальм, проходишь по мостику, освещенному фонарями. Там, на площадке, зависшей поближе к звездам, обустроен туалет. Садишься. Сквозь окошко видно огромные небесные светила, где-то в сотне метрах плещется океан. Рядом — ресторан с экзотической кухней, обсерватория, кинотеатр на открытом воздухе.
На этот частный остров приезжает отдохнуть Пол Маккартни и Мадонна, заходят, уверен, в этот туалет, слушают шум волн. Но мне, русскому человек, неспокойно здесь, тревожно, тоскливо на душе. Намного больше, без шуток, мне нравится в другом туалете — в России. Терский берег Кольского полуострова, деревня Кузрека. Железные дороги сюда не дотянулись, автобусный рейсы не добрались. Леса вокруг, непуганые звери бродят.
Февраль, пока на частном острове на Мальдивах подбирают купальник под цвет глаз, тут поддеваешь вторую куртку — температура -36. Неторопливо выходишь из дома, скрипит под валенками снег. Стремительно темнеет, на небе появляется луна. Что может быть прекраснее, усесться вот в таком вот уличном туалете, глядеть на закатное солнце, размышлять о судьбах Родины.
Туалет абсолютно правильно развернут лицом к самым потрясающим местным видам, к реке, которая впадает в Белое море. Разумеется, дверь закрывать не нужно — это было бы безумием. Например, если прийти сюда поздно ночью, сесть и посмотреть сквозь открытую дверь налево, можно наблюдать над деревней северное сияние.
Замерзшая туалетная бумага, всполохи зеленого на небе: нет, русский уличный туалет не променяю на любой роскошный иностранный, не просите.