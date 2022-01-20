Самые странные традиции казахов: нельзя будить спящего, стричь ногти и подавать руку, прощаясь
Айдар рассказывает: «Мои предки уехали из Казахстана в Киргизию в 1930-х годах, когда начались перебои с едой, реформы, назад вернулись в 1960-е. Учился я в России и в какой-то момент понял, что следую каким-то привычкам, которые в других местах никак не приняты: у нас в семьях были какие-то свои традиции, которые сегодня выглядят, наверное, дико. Так или иначе, следую им до сих пор — хуже-то не будет точно. А лучше? Кто знает!».
Привычка №1: «Нельзя будить спящего»
Казах Айдар: «Если отец спал, то бабушка очень ругалась, если кто-то из нас, детей, шел и специально его будил. Мама тоже никогда его не будила. Разумеется, по будильнику вставали все, когда надо. Но нас в семье считалось, что, в целом, человек должен сам проснуться, не надо ему помогать».
Историк Шипелов: «Можно, конечно, объяснить простой заботой. Но, в целом, распространенное верование — и не только у казахов: столетями считалось, что во время сна душа выходит из тела и путешествует. Разбудишь человека — душа не вернется назад. Такие традиции очень крепки и курсируют в народах независимо от степени научного прогресса».
Привычка №2: «Когда прощаешься – не подавай руку»
Айдар: «Разумеется, со сторонними людьми мы здоровались и прощались за руку. Но между собой (с братьями, например, ну или с близкими друзьями) руки не подавали».
Историк Шипелов: «На самом деле, далеко не во всех странах „рукопожатие“ — непременный элемент общения между людьми. Это такая больше официальная европейская привычка, которая особенно (даже с перебором, по-моему, укрепилась в России). Что касается казахов и некоторых других тюркских народов, то пожимание руки на прощание — некая финализация процесса, дурной знак, что больше вы можете не увидеться».
Привычка №3: «Нельзя выбрасывать еду, даже если она упала и испачкалась»
Айдар: «Меня так приучили — уронил на землю что-то съедобное, подними и отнеси животным, не кидай в мусор. Остались излишки еды? Вынеси собакам во двор, что угодно сделай, но не выкидывай. Кроме того, у нас нельзя перешагивать через еду или что-то жевать на ходу — меня от этого отец в детстве отучил, друзья точно так воспитаны».
Историк Шипелов: «Еда как что-то священное, вполне классическое отношение. В степях пища вообще добывается непросто, ну и, конечно, на отношение к еде повлиял большой голод в Кахахстане в 1930-х годах, наложил огромный отпечаток на мировозрение».
Привычка №4: «Сладости – для женщин и детей»
Айдар: «Я до сих пор не ем сладкого. У нас всегда считалось, что сладости — пища "слабого пола". Дед никогда не ел сладких булок и конфет, отец, я – тоже. Сына, правда, уже эта наша привычка не коснулась».
Историк Шипелов: «Честно говоря, про это не слышал. Наверное, некоторый элемент самоограничения, поддержания мужественности».
Айдар: «А еще моя бабушка ругалась, если кому-то из детей стригли ногти во время болезни. Считала, что если не стричь, то недуг уйдет быстрее. И это не она одна такая, я знал казахские семьи, где было то же самое».
В целом, по-моему, весьма актуальные привычки. Не есть сладкого? Диета! Не выбрасывать еду? Помним про инфляцию. Не будить спящего, а чего будить, пусть отдыхает, сил набирается. А лично я, например, немного нервничаю, если просыпаю соль.