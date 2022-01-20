Самые странные традиции казахов: нельзя будить спящего, стричь ногти и подавать руку, прощаясь

Казах Айдар: «Если отец спал, то бабушка очень ругалась, если кто-то из нас, детей, шел и специально его будил. Мама тоже никогда его не будила. Разумеется, по будильнику вставали все, когда надо. Но нас в семье считалось, что, в целом, человек должен сам проснуться, не надо ему помогать».

Историк Шипелов: «Можно, конечно, объяснить простой заботой. Но, в целом, распространенное верование — и не только у казахов: столетями считалось, что во время сна душа выходит из тела и путешествует. Разбудишь человека — душа не вернется назад. Такие традиции очень крепки и курсируют в народах независимо от степени научного прогресса».