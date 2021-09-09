Сельская девушка уехала покорять Москву, но вскоре вернулась в свое село: «Я хочу менять жизнь здесь»
Классические истории успеха начинаются так: герой вырывается из богом забытой деревни, переезжает в большой город, пробивается в роскошную жизнь. Героиня этого поста Zorkinadventures строила жизнь по этой традиционной схеме, но в какой-то момент сломала устоявшийся в веках сюжет. Сельская учительница Алена Петухова выросла в селе Заозерье, уехала покорять Москву, но вскоре вернулась в родное село, чтобы поменять его жизнь.
«Все детство я провела, погруженная в обычный сельский быт. Мой папа – плотник, у нас в селе его до сих пор вспоминают, как большого мастера. Жили в доме, мылись в бане. Никакого, конечно, водопровода у не было, колодец – общий на улицу. День, когда у нас появился свой собственный колодец, я хорошо помню, мне тогда было восемь лет – целое событие. Еще у нас была корова Милка, телята и гуси. Все детство я хотела уехать. Я мечтала, как закончу школу и наконец-то покину эту скукотищу. Я думала: буду жить и работать только в большом городе – в Москве. Закончила и уехала: чуть не стала стюардессой, но потом поступила Московский педагогический государственный университет – на учителя истории и обществознания. Пожила в Москве, как мечтала. Поняла, что жизнь в столице – это не совсем мое: большую часть времени трачу впустую. Вокруг суета и движение, а на деле, ничего не происходит.
Вернулась в село, устроилась работать учительницей. Поняла, что хочу как-то менять и улучшать жизнь вокруг себя. В Москве это делать сложно, а в селе намного проще. Плана, как нужно развивать родное Заозерье, у меня не было. Была общая идея: как-то нужно улучшить село. За счет чего? За счет туристов. А что туристам надо? Нужно, чтобы кто-то им про это село рассказывал. Издали номер журнала, посвященный Заозерью. А что туристам показывать? Не просто же по улицам водить — открыли музей. Стала дальше думать: приедут туристы, куда их селить?»
«У нас в Заозерье сохранилось несколько старых купеческих особняков, но один мне нравился всегда больше всего: особняк, который до революции принадлежал местной купчихе — бараночнице Устинье Росковой. Мы с братом купили этот дом и приводим его в порядок. В этом году мы подняли просевший пол в одной из комнат и укрепили потолок там, где прогнила балка».
Вот так дом выглядел в 1908 году:
А вот так дом выглядит в наши дни:
Алена говорит: «В своем селе я сама могу менять жизнь вокруг. В Москве ты встраиваешься в ячейку, в систему, а в деревне ты эту систему создаешь сам, с нуля. В Заозерье мне, по-прежнему, очень нравится. Например, у нас с соседями почти нет заборов, можно без преград зайти в гости. Мы и свои дома почти не запираем — прислонила веник к двери, значит, никого нет. За моим участком начинается огромное колхозное поле, а за ним — нескончаемый лес».
Вот тут можно помочь проекту Алены.