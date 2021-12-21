Синтетические бриллианты: где кроется обман, как отличить от настоящих? Отвечает эксперт
«Натуральный алмаз — это кристалл, состоящий из практически чистого углерода и формировавшийся под огромным давлением и очень высокой температуре на протяжении миллионов лет. Все это происходит в результате исторических геологических процессов, которые возникали на ранних этапах формирования земной коры. Большинство алмазов „родились“ в период от 3 до 1.5 миллиардов лет назад и в данный момент нет доказательств того, что в последние 500 миллионов лет происходят процессы, которые приводят к росту новых алмазов — а значит, их запасы конечны и ограничены».
«Синтетические алмазы — это камни, которые в основном выращивают в лабораториях методом осаждения графита из газовой среды. Большинство таких лабораторий (а по факту — огромных заводов) расположены в России, Китае и США. В отличие от натуральных бриллиантов для создания синтетических кристаллов требуется две-три недели.
Можно ли визуально отличить натуральный и синтетический бриллиант? В данном вопросе мнения расходятся. Одни эксперты настаивают, что даже под 15-ти кратным увеличением невозможно различить бесцветные синтетические камни от натуральных, другие — что при огранке опытный специалист все равно увидит разницу. Лабораторные методы позволяют однозначно идентифицировать синтетический камень.
Самые сложные в определении — синтетические бриллианты маленького размера. Обычно в ювелирных изделиях низкого ценового сегмента используются бриллианты от 0.80 мм до 3,5 мм. В промышленных масштабах крайне сложно проверить каждый маленький бриллиант и известны случаи, когда синтетические бриллианты, стоящие на порядок дешевле натуральных, смешивались и поступали в продажу как 100% натуральные. Если синтетическую подделку не обнаружить на этапе производства, покупатель в магазине уже точно не сможет отличить ее от натурального бриллианта».
«Необходимо отдельно акцентировать внимание на бриллиантах от 0.30 карата. Разница в цене натурального и синтетического бриллианта в этом (и большем) размере будет составлять более 60-70%, и если продавец „забыл“ указать, что камень синтетический, то вы попросту потеряете деньги. При покупке украшений с бриллиантами от 0.30 карата всегда просите сертификат, в идеале от самой авторитетной международной лаборатории — GIA, к сожалению среди российских компаний такой документ достаточно большая редкость».