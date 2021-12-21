Синтетические бриллианты: где кроется обман, как отличить от настоящих? Отвечает эксперт

«Синтетические алмазы — это камни, которые в основном выращивают в лабораториях методом осаждения графита из газовой среды. Большинство таких лабораторий (а по факту — огромных заводов) расположены в России, Китае и США. В отличие от натуральных бриллиантов для создания синтетических кристаллов требуется две-три недели.

Можно ли визуально отличить натуральный и синтетический бриллиант? В данном вопросе мнения расходятся. Одни эксперты настаивают, что даже под 15-ти кратным увеличением невозможно различить бесцветные синтетические камни от натуральных, другие — что при огранке опытный специалист все равно увидит разницу. Лабораторные методы позволяют однозначно идентифицировать синтетический камень.

Самые сложные в определении — синтетические бриллианты маленького размера. Обычно в ювелирных изделиях низкого ценового сегмента используются бриллианты от 0.80 мм до 3,5 мм. В промышленных масштабах крайне сложно проверить каждый маленький бриллиант и известны случаи, когда синтетические бриллианты, стоящие на порядок дешевле натуральных, смешивались и поступали в продажу как 100% натуральные. Если синтетическую подделку не обнаружить на этапе производства, покупатель в магазине уже точно не сможет отличить ее от натурального бриллианта».