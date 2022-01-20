«Бригады выставляли бойцов, бились один на один»: как работали и отдыхали советские лесорубы

«В Красноярском крае работал на лесозаготовке при леспромхозе, в Карелии. Бывало нам помогали и жители соседних деревень, кого направляли на работу. Жили мы часто как придется: в деревянных бараках, куча народу.

Одежда? Телогрейки да валенки: вот и вся одежда на любой мороз. И в -30 работали. Мне всегда нравилось работать именно зимой. Все вокруг белое, чистенькое. И машины не развозят дорогу.

Когда я первый раз в жизни увидел бензопилу — у меня глаза на лоб полезли, это было чудо какое-то. „Дружба“, двухтактный двигатель в четыре лошадиных силы. Звук до сир пор узнаю из тысячи. У меня на даче есть две современных пилы, но у них звук без характера»