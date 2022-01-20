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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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zorkinadventures

«Бригады выставляли бойцов, бились один на один»: как работали и отдыхали советские лесорубы

Антон Зоркин
20 января 2022
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Есть такая мужская мода – ламберсексуал (lumbersexual). Это мужчина, житель города, который придерживается грубого стиля в одежде. Как поясняет Wikipedia: «рабочие ботинки, борода, прикидывается дровосеком». Бывший советский лесоруб, 80-летний Андрей Востряков родился в Красноярске, а сейчас живет в Тверской области. Лесорубом он отработал больше 30 лет и вот что рассказывает про свою жизнь.

«В Красноярском крае работал на лесозаготовке при леспромхозе, в Карелии. Бывало нам помогали и жители соседних деревень, кого направляли на работу. Жили мы часто как придется: в деревянных бараках, куча народу.

Одежда? Телогрейки да валенки: вот и вся одежда на любой мороз. И в -30 работали. Мне всегда нравилось работать именно зимой. Все вокруг белое, чистенькое. И машины не развозят дорогу.

Когда я первый раз в жизни увидел бензопилу — у меня глаза на лоб полезли, это было чудо какое-то. „Дружба“, двухтактный двигатель в четыре лошадиных силы. Звук до сир пор узнаю из тысячи. У меня на даче есть две современных пилы, но у них звук без характера»

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flickr.com/Rudolf Vlcek

«Одно время у нас была забавная традиция. Много у нас парней было молодых и горячих. Сейчас, конечно, сложно представить откуда силы были — работа-то на износ. Но, видимо, энергия оставалась. Так вот было такое, что бригады выставляли своих бойцов-лесорубов, ну и бились. Началось после какого-то дурного конфликта. Бред, конечно. Но счет у меня был 3:1. Попался парень упертый — я палец почти сразу выбил на правой руке. Правда, недолго наши чемпионаты продержались — недели две, тут начальство вмешалось.

Сейчас живу в деревне, старый уже, три поленницы всегда полны, дрова сухие. Зима, печь топлю. Самое интересное, мне сейчас 80 лет уже, но со спиной до сих пор все нормально. Хотя как только я ее не мучил.

Про молодых современных лесорубов ничего не слышал. Да и никакого отношения к реальным лесорубам все это не имеет. Современные мужчины в большинстве своем даже не могут себе представить таких нагрузок, какие знали мы. Прической это не поправишь».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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