«Спать с женой в разных комнатах, меньше разговаривать»: мужчины с опытом – о секретах семейной жизни

Еще немного из приложения «заметки» в моем телефоне. Работая в National Geographic Россия, научился быстро, практически не глядя в экран, записывать то, что говорят мне собеседники. Вот эти записки точно не войдут ни в один официальный материал: беседы, проходившие на ходу, где-нибудь в охотничьем «зимовье» чаще всего были подкреплены чем-то горячительным. Именно в такие моменты собеседники бывают особенно по-мужски откровенны. Вот 3 цитаты от мужчин – насчет женщин и семей. Возраст указан на момент встречи, имена я изменил.

«С женой нужно молчать». Егерь Владимир.

«С женой нужно больше молчать. Если мужчина болтает, рассказывает о своих чувствах, то женщина принимает это за слабость, расслабляется. Нельзя, чтобы жена расслаблялась, она всегда должна чувствовать напряжение от своего мужика.

Отца у меня не было, но, помню, как подтягивалась бабушка, когда дед просто входил на кухню, даже плечи выпрямляла. Дед при этом разговаривал мало. Придет с работы, молча съест суп и уйдет в комнату. У меня так не всегда удается — накопится проблем на работе, хочется поделиться. Борюсь с этим».

«Вы должны спать в разных комнатах». Водитель Владимир, 45 лет, Мурманская область

«Нужно спать с женой в разных комнатах. Это хорошо для отношений. И она чувствует себя больше женщиной — ты не видишь ее растрепанной с утра, она выходит причесанная, уверенная в себе. Ну и сам ты не предстаешь в невыгодном свете — с храпом и детским сонным лицом. Таким образом, отношения сохраняются дольше.

У нас в Мурманске трехкомнатная квартира — в одной комнате я сплю, в другой она, в третьей сын был, пока не уехал от нас. Идеально. Нет никакой необходимости в браке ютиться под одним одеялом».

«Красивую в жены выбирать не нужно». Судовой механник Николай, 65 лет, Хабаровск

«Не нужно выбирать в жены очень красивую девушку. Они чаще всего балованные до крайности, да и потом очень сильно меняются, когда понимают, что смазливая внешность не вечна: стресс, депрессия, срывы. Лучше жениться на некрасивой, но обаятельной (и обязательно — на умной).

Сын этого не понимает — привел домой чуть ли финалистку конкурса красоты, папа, хочу, говорит, жениться. Встречайся с такой девушкой — да ради бога. Но зачем свадьба? Действие гормонов пройдет через пару лет, обязательно пройдет. И ты останешься рядом с неумной девушкой, избалованной мужским вниманием. Хуже не придумаешь! Выбирать для долгой жизни нужно, конечно, по любви, но некрасивую — такая будет и ценить и любить».