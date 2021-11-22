3 главных страха москвичей. «У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры» и другое

«Так мне с испугом заявила одна девушка. Финансовые кризисы последних лет обострили у людей страх не достигнуть намеченного материального уровня жизни. Другой мужчина очень переживал, что цены на автомобили поднялись, он даже в кредит не может купить замену своему старому Chevrolet Lanos. „Это что — мне всю жизнь теперь на нем ездить. Как я в глаза друзьям буду смотреть?“. Сытая середина 2000-х годов выработала у людей ошибочную схему: многие до сих пор считают, что можно бесконечно повышать уровень своего потребительского быта. Таким людям пытаюсь пояснить, что время давно изменилось, не следует свое психическое здоровье ставить в зависимость от машины или квартиры».