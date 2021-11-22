3 главных страха москвичей. «У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры» и другое
«У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры»
«Так мне с испугом заявила одна девушка. Финансовые кризисы последних лет обострили у людей страх не достигнуть намеченного материального уровня жизни. Другой мужчина очень переживал, что цены на автомобили поднялись, он даже в кредит не может купить замену своему старому Chevrolet Lanos. „Это что — мне всю жизнь теперь на нем ездить. Как я в глаза друзьям буду смотреть?“. Сытая середина 2000-х годов выработала у людей ошибочную схему: многие до сих пор считают, что можно бесконечно повышать уровень своего потребительского быта. Таким людям пытаюсь пояснить, что время давно изменилось, не следует свое психическое здоровье ставить в зависимость от машины или квартиры».
«Я боюсь потерять близких»
«Это новый страх, который обострился в последнее время из-за пандемии. Люди поняли, что окружающий мир, на самом деле, совсем не безопасен, что близкие не вечны. Я, кстати, не пытаюсь совсем убедить их в обратном. Ощущение, что ты можешь что-то потерять часто дает возможность ценить это что-то больше».
«У меня никогда не будет мужа»
«Ну, или жены — мужчинам эти страхи, если покопаться, тоже свойственны не меньше. Кажется, огромный город, который просто заполнен людьми противоположного пола: только иди и выбирай. Есть приложения для знакомств, сайты. Между тем, огромное количество людей, несмотря на наличие возможностей, по-прежнему, очень сдержаны в контактах. Словно сейчас не XXI век, а какие-нибудь 1970-е годы: знакомятся в гостях, на работе, общаются с двумя-тремя лучшими друзьями. Требования к партнеру у многих полны максимализма (жена — красавица и чтоб зарабатывала, муж — красивый, благородный и богатый), а возможность выбора ограничена. В итоге, что получается? Человек в самом расцвете сил живет один дома с котом».