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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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zorkinadventures

3 главных страха москвичей. «У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры» и другое

Антон Зоркин
22 ноября 2021
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Фото: Pixabay
Андрей Лобов, психолог, клинический психолог, кандидат медицинских наук, восемь лет работает в Москве и с москвичами. Он рассказал про то, какие страхи одолели жителей столицы в последние годы. Андрей говорит: «Я работаю с мужчинами и женщинами, но женщин приходит все же намного больше. Средний возраст – от 25 до 40 лет. Скажу, что с начала пандемии страхи у жителей обострились, появились новые. Выбрал три самых частых».

«У меня никогда не будет трехкомнатной квартиры»

«Так мне с испугом заявила одна девушка. Финансовые кризисы последних лет обострили у людей страх не достигнуть намеченного материального уровня жизни. Другой мужчина очень переживал, что цены на автомобили поднялись, он даже в кредит не может купить замену своему старому Chevrolet Lanos. „Это что — мне всю жизнь теперь на нем ездить. Как я в глаза друзьям буду смотреть?“. Сытая середина 2000-х годов выработала у людей ошибочную схему: многие до сих пор считают, что можно бесконечно повышать уровень своего потребительского быта. Таким людям пытаюсь пояснить, что время давно изменилось, не следует свое психическое здоровье ставить в зависимость от машины или квартиры».

«Я боюсь потерять близких»

«Это новый страх, который обострился в последнее время из-за пандемии. Люди поняли, что окружающий мир, на самом деле, совсем не безопасен, что близкие не вечны. Я, кстати, не пытаюсь совсем убедить их в обратном. Ощущение, что ты можешь что-то потерять часто дает возможность ценить это что-то больше».

«У меня никогда не будет мужа»

«Ну, или жены — мужчинам эти страхи, если покопаться, тоже свойственны не меньше. Кажется, огромный город, который просто заполнен людьми противоположного пола: только иди и выбирай. Есть приложения для знакомств, сайты. Между тем, огромное количество людей, несмотря на наличие возможностей, по-прежнему, очень сдержаны в контактах. Словно сейчас не XXI век, а какие-нибудь 1970-е годы: знакомятся в гостях, на работе, общаются с двумя-тремя лучшими друзьями. Требования к партнеру у многих полны максимализма (жена — красавица и чтоб зарабатывала, муж — красивый, благородный и богатый), а возможность выбора ограничена. В итоге, что получается? Человек в самом расцвете сил живет один дома с котом».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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