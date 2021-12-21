"Ведешь сына из садика – холодно, темно, бегают белые медведи». Почему растить ребенка на Крайнем Севере – страшновато
В последние годы своей работы Дарья жила в поселке Диксон на побережье Енисейского залива Карского моря, полуостров Таймыр. Это арктическая пустыня, крайне суровый климат. Зимой бывает и -48, а летом вполне может быть и -8.
«На Диксоне бывают очень сильные ветра. Помню, было 35 метров в секунду, еще когда я жила там без сына. В плане непогоды там бывает весело. Помню, выхожу на улицу из магазина, а там дверь открывается не по нашим, северным, правилам — наружу. Дует, при этом, южный ветер. И вот я иду к выходу и вижу такую картину: крепкий мужик, килограмм под 90, за дверную ручку ухватился, а его уже от земли ветром оторвало. Я ему кричу:
– Ручку-то брось.
А он:
– Так дверь же сломается!
– А если ты сломаешься — лучше что ли будет?
На Диксоне все просто — чуть щелку в двери делаешь — ее просто вырывает вместе с тобой.
В похожий ветреный день мы с сыном как-то вышли на улицу. И пока он спускается по лестнице и держится за перила, ничего не происходит. Но стоит ему только сойти на землю, как он поднимается в воздух параллельно земле. Похож становится на целлофановый пакетик, который треплется на ветру. Хорошо, что он второй рукой держался за меня. Причем, весил мой сын тогда уже довольно прилично — 12 килограммов где-то.
Второй случай произошел, когда везла Валеру на санках в детский сад. Везла быстро — бегом: надо было раздеть, сдать ребенка воспитательнице, и надо бежать на работу к вездеходу. Делаю последние шаги до крыльца и тут понимаю, что санки на веревке болтаются пустые. А сына в санках-то и нет. То есть получилось так, что ветер перевернул санки и унес ребенка. Иду назад и вижу, как мой ребенок катится куда-то к забору, словно перекати-поле. Катится и орет: «мама!. Я догнала его, прижала к себе, снова понесла в садик.
Иметь ребенка на Крайнем Севере и болеть — это очень страшно. Я своего сына привезла на Север, когда ему исполнился год и восемь месяцев. И увезла с Севера в июле — через полтора года. Не хочу, чтобы он жил в условиях, где нет солнца, нет фруктов, нет возможности просто погулять в самых обычных условиях. После садика всегда надо бежать домой, потому постоянно холодно, темно, рядом бегают бродячие собаки ростом с сына и где-то поблизости еще и белые медведи.