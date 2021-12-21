"Ведешь сына из садика – холодно, темно, бегают белые медведи». Почему растить ребенка на Крайнем Севере – страшновато

В похожий ветреный день мы с сыном как-то вышли на улицу. И пока он спускается по лестнице и держится за перила, ничего не происходит. Но стоит ему только сойти на землю, как он поднимается в воздух параллельно земле. Похож становится на целлофановый пакетик, который треплется на ветру. Хорошо, что он второй рукой держался за меня. Причем, весил мой сын тогда уже довольно прилично — 12 килограммов где-то.

Второй случай произошел, когда везла Валеру на санках в детский сад. Везла быстро — бегом: надо было раздеть, сдать ребенка воспитательнице, и надо бежать на работу к вездеходу. Делаю последние шаги до крыльца и тут понимаю, что санки на веревке болтаются пустые. А сына в санках-то и нет. То есть получилось так, что ветер перевернул санки и унес ребенка. Иду назад и вижу, как мой ребенок катится куда-то к забору, словно перекати-поле. Катится и орет: «мама!. Я догнала его, прижала к себе, снова понесла в садик.

Иметь ребенка на Крайнем Севере и болеть — это очень страшно. Я своего сына привезла на Север, когда ему исполнился год и восемь месяцев. И увезла с Севера в июле — через полтора года. Не хочу, чтобы он жил в условиях, где нет солнца, нет фруктов, нет возможности просто погулять в самых обычных условиях. После садика всегда надо бежать домой, потому постоянно холодно, темно, рядом бегают бродячие собаки ростом с сына и где-то поблизости еще и белые медведи.