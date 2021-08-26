«Вместо ларьков и бандитов»: египтолог рассказывает о том, почему, вопреки всему, пришел в профессию в неспокойные 90-е

«С самого начала это была упорная борьба. Родители (папа – серьезный военный, мама – балерина Большого театра) были категорически против египтологии, моя цель выходила за рамки привычного им мира. Папе с мамой мерещился я в будущем – нищий и голодный гуманитарий (почему-то обязательно работающий в опасной арабской стране).

В общем, на то, чтобы объяснить, что я не пойду в Суворовское училище, а музыкальный диплом по классу скрипки нужен им, а не мне, ушло много сил и лет. Но мне хватило характера, чтобы настоять на своем: в итоге они стали мне помогать. Брали мне великолепные книги пор Египту из библиотеки, доступной только сотрудникам Большого театра. Покупали иностранные книги по египтологии (они тогда были огромной редкостью и стоили очень дорого). Никаких других вариантов кроме египтологии я даже не рассматривал – диагноз неизлечимый. Написал письмо директору Эрмитажа Борису Пиотровскому, египтологу по образованию. Борис Борисович, человек удивительной культуры, ответил и горячо поддержал, объяснил, что моя мечта важнее желания родителей скроить мою жизнь по-своему. Потом в Пушкинском музее, куда я часто заходил, меня заметили сотрудники и посоветовали обратиться к Светлане Измайловне Ходжаш, которая многие десятилетия была хранительницей знаменитой египетской коллекции. Так я обрел своего первого учителя. Ей был 71 год, а мне – 17.

Ходжаш обладала невероятным, порой испепеляюще-яростным характером и кое-кто в музее сильно удивлялся, что наш диалог состоялся. Однако мы оба исступленно любили работать с подлинными древними памятниками, это сглаживало очень многое (в частности и то, что у меня было много очень тяжелой, почти рабской работы, а иногда и откровенной несправедливости). Но «общение» с подлинниками, возможность взять в руки подлинное произведение египетского искусства, того, конечно, стоило. Я проработал у Ходжаш, как её личный ассистент, шесть лет. Затем был египетский язык – иероглифическое письмо - в сложной атмосфере подструктуры РАН, где все всё время что-то друг с другом делили (особенно гранты), а еще много пили). Выучил язык, научился работать с документами и исполнять функции шести-семи сотрудников одновременно».