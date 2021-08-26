«Вместо ларьков и бандитов»: египтолог рассказывает о том, почему, вопреки всему, пришел в профессию в неспокойные 90-е
«Египтология – это любовь с первого взгляда. Мне было семь, мама привела на выставку европейского искусства в Пушкинский музей. Долго стояли за билетами и, устав от ожидания, я отодвинул тяжелые бархатные портьеры. Оттуда на меня вдруг посмотрели миндалевидные глаза каменного саркофага в окружении иероглифов.
Меня как током ударило. С тех пор иду по жизни, пытаясь постичь тот факт, что меня и того сфинкса на саркофаге (его создали для царя Аменхотепа II в XV веке до новой эры) разделяют 36 веков, чуть больше трех с половиной тысячелетий!
От Египта фараонов до наших дней дошло огромное количество памятников, текстов, самых разнообразных свидетельств. Я занимаюсь ими почти всю сознательную жизнь, однако, чем дальше продвигаюсь, тем ярче понимаю, что это – безбрежное море, разлитое во времени и в пространстве».
«С самого начала это была упорная борьба. Родители (папа – серьезный военный, мама – балерина Большого театра) были категорически против египтологии, моя цель выходила за рамки привычного им мира. Папе с мамой мерещился я в будущем – нищий и голодный гуманитарий (почему-то обязательно работающий в опасной арабской стране).
В общем, на то, чтобы объяснить, что я не пойду в Суворовское училище, а музыкальный диплом по классу скрипки нужен им, а не мне, ушло много сил и лет. Но мне хватило характера, чтобы настоять на своем: в итоге они стали мне помогать. Брали мне великолепные книги пор Египту из библиотеки, доступной только сотрудникам Большого театра. Покупали иностранные книги по египтологии (они тогда были огромной редкостью и стоили очень дорого). Никаких других вариантов кроме египтологии я даже не рассматривал – диагноз неизлечимый. Написал письмо директору Эрмитажа Борису Пиотровскому, египтологу по образованию. Борис Борисович, человек удивительной культуры, ответил и горячо поддержал, объяснил, что моя мечта важнее желания родителей скроить мою жизнь по-своему. Потом в Пушкинском музее, куда я часто заходил, меня заметили сотрудники и посоветовали обратиться к Светлане Измайловне Ходжаш, которая многие десятилетия была хранительницей знаменитой египетской коллекции. Так я обрел своего первого учителя. Ей был 71 год, а мне – 17.
Ходжаш обладала невероятным, порой испепеляюще-яростным характером и кое-кто в музее сильно удивлялся, что наш диалог состоялся. Однако мы оба исступленно любили работать с подлинными древними памятниками, это сглаживало очень многое (в частности и то, что у меня было много очень тяжелой, почти рабской работы, а иногда и откровенной несправедливости). Но «общение» с подлинниками, возможность взять в руки подлинное произведение египетского искусства, того, конечно, стоило. Я проработал у Ходжаш, как её личный ассистент, шесть лет. Затем был египетский язык – иероглифическое письмо - в сложной атмосфере подструктуры РАН, где все всё время что-то друг с другом делили (особенно гранты), а еще много пили). Выучил язык, научился работать с документами и исполнять функции шести-семи сотрудников одновременно».
«Интересное было время: представляешь, в 1994 году в структуры РАН только приходил интернет, были единичные компьютеры, купленные на европейские деньги, ксерокс считался бесценным счастьем. И, что важно, была возможность открыть для себя мир, куда-то поехать.
Впрочем, я поехал впервые в Египет в 1997 году на свои средства, сам заработал, причем поехал не в туристскую поездку, а серьезно, по редким городам и археологическим зонам. И, да, параллельно со всем этим была учеба в Российском университете дружбы народов, которому я обязан несколькими европейскими языками, без которых египтологии не бывает. То есть, пока народ весело пил пиво в Нескучном саду, я мчался из Университета, откровенно забивая на те пары, которые были не интересны, в музейные подвалы или в РАН-овский институт, потому что у меня была цель. А вот потом, когда кто-то из однокурсников в ужасе не знал, о чем писать диплом, я сдавал давно готовую работу и шёл весело пить пиво».
Продолжение следует!
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