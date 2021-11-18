«Встаю в пять утра и разжигаю печь». Быт девушки-оленевода в тундре

«В обычное время мы постоянно жили в тундре, дети уезжали в интернат, приезжали (прилетали вертолетом) к нам на каникулы. Я сейчас задумалась: конечно, мои дни в яранге похожи друг на друга, если их описывать подробно. Но на самом деле у нас очень насыщенная жизнь, да и природа вокруг меняется каждый день. Этого не описать словами. Впрочем, про все по-порядку».
«Мой обычный день начинается так: утром я встаю раньше мужа, часов в пять-шесть. Разжигаю печь. Делаю какую-то еду на день: например, я обычно варю пшенку, делаю тефтели из оленины, лепешки из теста. У нас не слишком разнообразный рацион, нет такого, что сегодня ты ешь одно, а на обед обязательно что-то другое. Крупы, оленина и хлеб — вот, что мы едим. С овощами, разумеется, все сложно».
«Муж просыпается после меня, завтракает и уходит к стаду. Я же прибираю в доме, складываю постель, мою посуду. Я мою посуду в прохладной воде. Еще моя обязанность – ходить за льдом, а потом делать из него воду. К месту, к реке, где я этот лед беру, идти где-то полчаса, туда-сюда — около часу в день уходит. Приношу лед, ставлю его в бидоне на плиту. Муж заходит на обед, кормлю его и снова мою посуду. Разумеется, в течении дня я постоянно поддерживаю огонь в топке, подкладываю ветки кустарника. Вечером я ужинаю — после мужа. Мы периодически смотрим вместе кино — заряжаем планшет от генератора. Люблю детективы и фильмы ужасов. Спать ложусь после мужа, прибравшись в яранге».
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