«Встаю в пять утра и разжигаю печь». Быт девушки-оленевода в тундре

«Муж просыпается после меня, завтракает и уходит к стаду. Я же прибираю в доме, складываю постель, мою посуду. Я мою посуду в прохладной воде. Еще моя обязанность – ходить за льдом, а потом делать из него воду. К месту, к реке, где я этот лед беру, идти где-то полчаса, туда-сюда — около часу в день уходит. Приношу лед, ставлю его в бидоне на плиту. Муж заходит на обед, кормлю его и снова мою посуду. Разумеется, в течении дня я постоянно поддерживаю огонь в топке, подкладываю ветки кустарника. Вечером я ужинаю — после мужа. Мы периодически смотрим вместе кино — заряжаем планшет от генератора. Люблю детективы и фильмы ужасов. Спать ложусь после мужа, прибравшись в яранге».

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