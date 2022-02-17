«Встаю в пять утра и разжигаю печь». Сравнили день из жизни девушки-оленевода в тундре и москвички

Сначала я просто попросил читательницу Елену Валей описать свой день в тундре – с утра и до вечера. А потом подумал, что интересно для контраста дать жизнь девушки в другой части света – и написал своей знакомой из столицы. Получилась, конечно, совсем разное расписание.

Елена Валей, 35 лет, жена оленевода, чумработница, Ямало-ненецкий автономный округ Всю жизнь прожила в тундре, пока по медицинским показаниям не была вынуждена переехать в город.

«В обычное время мы постоянно жили в тундре, дети уезжали в интернат, приезжали (прилетали вертолетом) к нам на каникулы. Я сейчас задумалась: конечно, мои дни в яранге похожи друг на друга, если их описывать подробно. Но, на самом деле, у нас очень насыщенная жизнь, да и природа вокруг меняется каждый день. Этого не описать словами. Впрочем, про все по порядку».

«Мой обычный день начинается так: утром я встаю раньше мужа, часов в пять-шесть. Разжигаю печь. Делаю какую-то еду на день: например, я обычно варю пшенку, делаю тефтели из оленины, лепешки из теста. У нас не слишком разнообразный рацион, нет такого, что сегодня ты ешь одно, а на обед обязательно что-то другое. Крупы, оленина и хлеб — вот что мы едим. С овощами, разумеется, все сложно».

«Муж просыпается после меня, завтракает и уходит к стаду. Я же прибираю в доме, складываю постель, мою посуду. Я мою посуду в прохладной воде. Еще моя обязанность, ходить за льдом, а потом делать из него воду. К месту, к реке, где я этот лед беру, идти где-то полчаса, туда-сюда — около часу в день уходит. Приношу лед, ставлю его в бидоне на плиту. Муж заходит на обед, кормлю его и снова мою посуду.

Разумеется, в течение дня я постоянно поддерживаю огонь в топке, подкладываю ветки кустарника. Вечером я ужинаю — после мужа. Мы периодически смотрим вместе кино — заряжаем планшет от генератора. Люблю детективы и фильмы ужасов. Спать ложусь после мужа, прибравшись в яранге».

А вот совсем другая жизнь девушки — за несколько тысяч километров.

Елена Бондарь, 33 года, юрист в консалтинговой компании. Родилась в Москве, закончила университет, три года прожила в Китае.

«Я встаю часов в десять, муж уже на работе — в соседней комнате. По-идее, в этот момент у меня уже тоже начинается рабочий день. Но сейчас нас всех перевели на дистанционку, начальство не особенно контролирует, когда я сажусь за компьютер. Встаю — заказываю еду в одном известном приложении. Пока курьер несет завтрак (чаще всего заказываю кашу, фрукты и кофе), я делаю растяжку и что-то из элементов йоги, минут, наверное, 40.

Завтракаю, работаю часов до семи. У меня несколько компаний, больших и западных, которые я веду. Раньше я старалась работать до последнего, ночью, днем, не важно. Но сейчас у меня правило — вставать из-за компьютера четко в семь вечера.

Потом у меня есть время навести красоту — в салоны красоты не хожу, ко мне приходит девушка делать маникюр или брови. Еще бывает, что накладываю на лицо маску — сажусь читать. Вечером я стараюсь не смотреть кино, пытаюсь себя отучить. Читаю книги, из последнего — „Стив Джобс“, биография создателя Apple от журналиста Уолтера Айзексона. Приходит муж, мы вместе ужинаем и ложимся спасть — примерно в 23 часа».

Такие разные жизни. Честно говоря, при всем уважении и восхищении жизнью оленеводов, я, конечно, предпочитаю квартиры, доставку еды на дом, ну и все такое.