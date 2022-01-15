«Я решила, что меня разыгрывают»: Никита Михалков выдал сельской учительнице миллион рублей на починку дома

На следующий день после эфира, как рассказывает Алена, на ее телефон позвонили с незнакомого номера.

«У меня был урок истории — я сбросила. Через какое-то время телефон зазвонил снова, я опять не взяла». Только на перемене абоненту удалось дозвониться: звонил мужчина, который сообщил, что посмотрел эфир «Сегодня» и готов выделить миллион рублей на помощь в восстановлении дома.

Мужчина сказал:

– Вот вам номер моей помощницы.

И только разговаривая с помощницей Алена осознала, что звонивший мужчина, действительно, Никита Сергеевич Михалков, известный режиссер. Сама Алена рассказывает про все это вот так:

«Я беру трубку.

— Здравствуйте! Это Никита Сергеевич Михалков.

(5 секунд полной тишины. Я, честно говоря, подумала, что меня разыгрывают)

— Здравствуйте!

— А неплохо держите паузу, прямо как в театре!

Несколько минут прошли как будто не со мной. Вот представьте, звонит вам Михалков, говорит буквально на ухо что-то приятное. Так разве бывает?

В общем, он видел по телевизору сюжет про Дом со щуками, ему очень нравится то, чем я занимаюсь, его фонд «12» хочет помочь мне с ремонтом.

Я слушаю, а сама думаю: «Кто и зачем меня разыгрывает, гады?». Но все шло к тому, что никто меня не разыгрывал! На прощанье Михалков дал мне телефон директора фонда и сказал, что мне будет оказана помощь на сумму до 1 млн рублей.

Я позвонила: да, это фонд Никиты Сергеевича. Думаю, слава богу, ума хватило пригласить режиссера в Заозерье!

Пока не смогу сказать точно на что потратим этот миллион, но скорее всего это будет крыша. Буду потом рассказывать, как меня сам Михалков крышевал».



Вот такие истории бывают! Узнать новости о починке дома от Алены можно тут.