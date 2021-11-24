Зачем городская девушка ездит по заброшенным деревням: «Люблю деревню – сердце обжигает»
Жанна рассказала о том, зачем современному молодому человеку нужны заброшенные села и деревни, зачем она ездит туда в свободное от работы время (в то же самое время, когда по улицам ездят автомобили на электричестве, а в космосе снимают кино).
«По профессии я юрист, а сейчас работаю в бутике элитных товаров. Я начала заглядывать в заброшенные дома как-то сама собой. С детства любила, не боялась зайти в какой-нибудь давно покинутый дом. Никогда не испытывала страха, единственное, надо быть аккуратным, так как старые здания – все же очень ветхие».
«Когда попадаешь в заброшенное и покинутое людьми место, срабатывает эффект машины времени, ты будто переносишься в то время, в ту эпоху. Всегда представляю быт людей, их жизнь, события которые могли происходить. Одна из самых интересных моих поездок – в село Горенские выселки. Там есть уникальная деревянная церковь 1866 года. До этого я никогда не видела деревянные храмы (только, наверное, в фильме "Вий"). В церкви сохранились изображение святых, написанных на металлических пластинах. Печально, что таким деревянным храмам остаётся все меньше лет жизни, они очень уязвимы перед силами природы.
На фото – там самая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Воронежская область)».
«Основной регион моих поездок – Черноземье, Воронежская область. Но, на самом деле, даже в своём родном городе всегда нахожу что-то интересное. Места и планы порой появляются абсолютно случайно. Где-то в статьях подсмотрю место, ну или подписчики пишут, рекомендуют».
«Если смотреть с юридической точки зрения, то есть 139 ст. УК РФ – незаконное проникновение в жилище, «совершенное против воли проживающего в нем лица». Но я против чьей-то воли ничего не делаю. Замки, разумеется, не ломаю, разговариваю сначала с соседями, узнаю как давно покинут дом. Фотографируя, никаких вещей не беру, не ломаю: как правило, этим занимаются местные жители. Я просто чуть-чуть продлеваю, если можно так сказать, жизнь мест, домов, снимаю на камеру, потом рассказываю о них».
«Я люблю деревню. Всё каникулы в детстве проводила у бабушки и дедушки. Сейчас, к сожалению, осталась только бабушка. Она все так же живёт в том же доме, никуда не хочет переезжать. Во время своих поездок вижу, как деревни тихо умирают. Да, есть ещё села, где кипит жизнь, но в основном это на центральных улицах, чуть отойди от центра — через один стоят брошенные дома. Деревня мне нравится за неспешность, там нет суеты, ритм жизни совсем другой. Люблю ее за деревенский колорит, за ковры, подушечки друг на друге, салфеточки на телевизоре, рушники на иконах. Всё это ассоциируется у меня с теплотой, с детством и почему-то с настоящей любовью. Мне нравиться цитировать Василия Шукшина: "Люблю бывать в деревне — сердце обжигает"».