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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
zorkinadventures

Зачем городская девушка ездит по заброшенным деревням: «Люблю деревню – сердце обжигает»

Антон Зоркин
24 ноября 2021
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Фото: Жанна Новикова
Брошенные деревенские дома, а внутри фрагменты чужих жизней: книга «Три капитана», грузовик без колеса, старая хлебница, плакат с сериалом из 90-х, покосившийся на стене. В последнее время на заброшенные поселения появилась мода – youtube-каналы, текстовые блоги, сообщества в социальных сетях. По статистике «Яндекса», в месяц люди отправляют 595 327 запросов со словом «заброшенный» и еще 150 602 ищут «заброшку». Одна из таких увлеченных поклонниц старины – Жанна Новикова, жительница города Воронежа.

Жанна рассказала о том, зачем современному молодому человеку нужны заброшенные села и деревни, зачем она ездит туда в свободное от работы время (в то же самое время, когда по улицам ездят автомобили на электричестве, а в космосе снимают кино).

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Жанна Новикова Церковь Богоявления Господня (село Пекшево, Воронежская область).

«По профессии я юрист, а сейчас работаю в бутике элитных товаров. Я начала заглядывать в заброшенные дома как-то сама собой. С детства любила, не боялась зайти в какой-нибудь давно покинутый дом. Никогда не испытывала страха, единственное, надо быть аккуратным, так как старые здания – все же очень ветхие».

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Жанна Новикова Село Синие Липяги (Воронежская область).

«Когда попадаешь в заброшенное и покинутое людьми место, срабатывает эффект машины времени, ты будто переносишься в то время, в ту эпоху. Всегда представляю быт людей, их жизнь, события которые могли происходить. Одна из самых интересных моих поездок – в село Горенские выселки. Там есть уникальная деревянная церковь 1866 года. До этого я никогда не видела деревянные храмы (только, наверное, в фильме "Вий"). В церкви сохранились изображение святых, написанных на металлических пластинах. Печально, что таким деревянным храмам остаётся все меньше лет жизни, они очень уязвимы перед силами природы.

На фото – там самая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Воронежская область)».

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Жанна Новикова

«Основной регион моих поездок – Черноземье, Воронежская область. Но, на самом деле, даже в своём родном городе всегда нахожу что-то интересное. Места и планы порой появляются абсолютно случайно. Где-то в статьях подсмотрю место, ну или подписчики пишут, рекомендуют».

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Жанна Новикова Внутри: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, село Горенские выселки, Воронежская область.

«Если смотреть с юридической точки зрения, то есть 139 ст. УК РФ – незаконное проникновение в жилище, «совершенное против воли проживающего в нем лица». Но я против чьей-то воли ничего не делаю. Замки, разумеется, не ломаю, разговариваю сначала с соседями, узнаю как давно покинут дом. Фотографируя, никаких вещей не беру, не ломаю: как правило, этим занимаются местные жители. Я просто чуть-чуть продлеваю, если можно так сказать, жизнь мест, домов, снимаю на камеру, потом рассказываю о них».

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Жанна Новикова Заброшенный хутор Мостище (Воронежская область).

«Я люблю деревню. Всё каникулы в детстве проводила у бабушки и дедушки. Сейчас, к сожалению, осталась только бабушка. Она все так же живёт в том же доме, никуда не хочет переезжать. Во время своих поездок вижу, как деревни тихо умирают. Да, есть ещё села, где кипит жизнь, но в основном это на центральных улицах, чуть отойди от центра — через один стоят брошенные дома. Деревня мне нравится за неспешность, там нет суеты, ритм жизни совсем другой. Люблю ее за деревенский колорит, за ковры, подушечки друг на друге, салфеточки на телевизоре, рушники на иконах. Всё это ассоциируется у меня с теплотой, с детством и почему-то с настоящей любовью. Мне нравиться цитировать Василия Шукшина: "Люблю бывать в деревне — сердце обжигает"».

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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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