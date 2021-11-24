Зачем городская девушка ездит по заброшенным деревням: «Люблю деревню – сердце обжигает»

«Я люблю деревню. Всё каникулы в детстве проводила у бабушки и дедушки. Сейчас, к сожалению, осталась только бабушка. Она все так же живёт в том же доме, никуда не хочет переезжать. Во время своих поездок вижу, как деревни тихо умирают. Да, есть ещё села, где кипит жизнь, но в основном это на центральных улицах, чуть отойди от центра — через один стоят брошенные дома. Деревня мне нравится за неспешность, там нет суеты, ритм жизни совсем другой. Люблю ее за деревенский колорит, за ковры, подушечки друг на друге, салфеточки на телевизоре, рушники на иконах. Всё это ассоциируется у меня с теплотой, с детством и почему-то с настоящей любовью. Мне нравиться цитировать Василия Шукшина: "Люблю бывать в деревне — сердце обжигает"».