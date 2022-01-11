Заметка №1. Памирский тракт
Можно подумать, что я заснял приземление инопланетного шаттла (зеленый цвет — цвет их государственного флага), но на самом деле это походный туалет, установленный во время нашей ночевки на Памирском тракте в Таджикистане. Когда едешь на машине, а не идешь пешком, есть возможность взять с собой все необходимое. Высота около четырех тысяч метров. Тут, как ни странно, горная болезнь меня одолела так, как не было во время восхождения на Казбек или Эльбрус.
История
Нашел в «заметках» такой вот рассказ про эти места от Максута Чимикова, который родился и вырос на Памире: «Детство у нас было экстремальное, по современным меркам. Я, правда, это понял, когда пожил в Душанбе и в Москве. В школу идти километров десять по перевалу. А там змеи, знаки «осторожно мины», оставшиеся после гражданской войны в 1990-х. Игрушек у нас почти не было – играли камнями необычной формы. А что же, хорошее детство было, не жалею».
Заметка №2 деревня Кузомень
Терский берег Белого моря — здесь места с удивительной атмосферой. Во-первых, сюда нельзя доехать на поезде, а асфальтовая дорога тоже кончается довольно быстро. Во-вторых, если хочешь увидеть все самые красивые места, то нужно помнить, что ближайшая заправка в ста, ста пятидесяти, ну и так далее километрах. Нужно тащить с собой канистры с топливом. Еще тут почти нет мобильной связи — только рядом с деревнями. Как-то мы застряли и я попытался вызвать эвакуатор. Ближайший свободный оказался аж в Мурманске (а это километров 400). Водитель, услышав мою просьбу, заливисто засмеялся, словно я сказал ему что-то очень смешное. «Нет уж, я и сам там завязну, если поеду». На фото — деревня Кузомень. Она вся стоит на песках. Местные жители даже проложили деревянные тротуары, чтобы не утопать. Когда подъезжаешь — видно кладбище, где кресты и могилки заметены песком.
История
Мы искали, где переночевать, стремительно темнело. Остановились у деревушки на берегу моря, постучались в единственное горящее окно. Вышел мужик с топором. Отложил топор и сообщил, что к себе положить не может, жена болеет. Но если мы проедем еще километров двадцать, оставим машину на обочине, пройдем еще чуть по лесу, то увидим его охотничий домик. «Ключ там в ведре лежат, откроете – туда же положите. Дрова у печки, свечи на полке. Денег никаких не надо, вы чего». Мы, приученные к комиссиям на booking и ценам на Airbnb, сначала не поверили ему. Бесплатно! Уже позже мне рассказали местные – северное гостеприимство, оно особенное, даже в наши дни: с давних лет у поморов, обитателей этих краев, были избы на берегу, где путник мог остановиться, переночевать и пойти дальше. И не нужно никакой платы. Остались, оказывается, такие домики и в наши дни!
Заметка №3. Перевал Гумбаши
Я сижу под дождем, налетает туман и скрывает всю окружающую действительность. Люблю такие моменты, когда все вокруг исчезает, ты видишь мир не дальше вытянутой руки. Место действия – Карачаево-Черкесия, перевал Гумбаши, высота 2187 метров, самый высокогорный перевал в России среди перевалов по которым проложены автомобильные дороги.
История
Я записал в заметки историю про то, как мы с фотографом Андреем Каменевым ждали на этом перевале руководителя крупной международной компании: нужно было сделать съемку на фоне замечательных видов. Проблема в том, что у руководителя было всего полчаса времени, а вокруг нас, одиноко стоящих на пустынном перевале, разыгрывалось самое настоящее стихийное бедствие – вода полилась со всех сторон, по земле замолотил град. Мы даже послали трагическую смс нашим напарникам, которые в те минуты везли к нам важную фигуру где-то по горам: «С погодой... Похоже не отснимем». И тут, буквально за пять минут до прибытия главного героя, словно кто-то произнес заклинание: небо очистилась, засинело, и, в качестве, видимо, бонуса – на горизонте раздвинулись облака, появилась белоснежная вершина Эльбруса. Во что теперь верить? В силу бренда, который представлял наш дорогой гость? В предусмотрительность природы? В силу мысли – нашу с Андреем?
Заметка №4 Степь в Казахстане
Несколько дней мы ехали по Казахстану, чтобы добраться до самых эффектных пейзажей. Бесконечно тянулась степь, то и дело на дороге попадались верблюды и лошади, по обочинам ползали черепахи. Я уже несколько раз бывал в Казахстане и меня всегда поражала страсть с которой здесь относятся к лошадям. На них ездят, их холят и лелеят (и, конечно, едят).
История
Я несколько раз был в Казахстане и, если позволяло время, всегда общался с кем-то из местных. Про казаха Бектурсын (привет тебе!), жителя города Шалктар, запись в «заметках» начинается вот так: «очень настойчиво предлагает есть лошадь». И это правда! Бектурсын заявил, что старается раз в неделю есть мясо из лошади. Закон питания! Он заверил, что мясо лошади делает мужчину сильнее, выносливее. Рассказал, что его дед ел конину – и всегда побеждал в драках. А сам Бектурсын употреблял колбасу-казы в институте, прямо перед экзаменом, чтобы обострить свой ум. В середине беседы Бектурсын внимательно посмотрел на меня и нахмурился: «Вижу, ты седеешь. Тебе нужно съесть конины».