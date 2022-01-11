Мы искали, где переночевать, стремительно темнело. Остановились у деревушки на берегу моря, постучались в единственное горящее окно. Вышел мужик с топором. Отложил топор и сообщил, что к себе положить не может, жена болеет. Но если мы проедем еще километров двадцать, оставим машину на обочине, пройдем еще чуть по лесу, то увидим его охотничий домик. «Ключ там в ведре лежат, откроете – туда же положите. Дрова у печки, свечи на полке. Денег никаких не надо, вы чего». Мы, приученные к комиссиям на booking и ценам на Airbnb, сначала не поверили ему. Бесплатно! Уже позже мне рассказали местные – северное гостеприимство, оно особенное, даже в наши дни: с давних лет у поморов, обитателей этих краев, были избы на берегу, где путник мог остановиться, переночевать и пойти дальше. И не нужно никакой платы. Остались, оказывается, такие домики и в наши дни!