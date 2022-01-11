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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
zorkinadventures

Записки из смартфона: 5 фотографий и столько же историй

Антон Зоркин
11 января 2022
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К началу этого года в моем айфоне накопилась целая куча фотографий и историй из поездок. Сел разбирать снимки, выбрал места, которые понравились мне больше всего (и, разумеется, нашел в «заметках» записки, которые связаны с этими местами). Как говорится, «покажи мне свой смартфон – я скажу, кто ты». Показываю.

Заметка №1. Памирский тракт

Можно подумать, что я заснял приземление инопланетного шаттла (зеленый цвет — цвет их государственного флага), но на самом деле это походный туалет, установленный во время нашей ночевки на Памирском тракте в Таджикистане. Когда едешь на машине, а не идешь пешком, есть возможность взять с собой все необходимое. Высота около четырех тысяч метров. Тут, как ни странно, горная болезнь меня одолела так, как не было во время восхождения на Казбек или Эльбрус.

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zorkinadventures Горная (высотная) болезнь возникает из-за кислородного голодания на больших высотах. Высота, где появляются первые симптомы, у всех разные. На Памирском тракте, где-то на 3900 метрах, у меня начала болеть и кружится голова (ах да, еще нестерпимо тошнило). Я выполз из палатки, где ночевал и решил заняться фотографией. Технический момент: в моем Iphone 12 Pro отличный телефото объектив с четырёхкратным оптическим зумом (а еще сверхширокоугольная камера с углом обзора в 120 градусов). Поэтому я пользовался всеми этими техническими возможностями – просто щелкал в разные стороны, не особенно-то и двигаясь с места.

История

Нашел в «заметках» такой вот рассказ про эти места от Максута Чимикова, который родился и вырос на Памире: «Детство у нас было экстремальное, по современным меркам. Я, правда, это понял, когда пожил в Душанбе и в Москве. В школу идти километров десять по перевалу. А там змеи, знаки «осторожно мины», оставшиеся после гражданской войны в 1990-х. Игрушек у нас почти не было – играли камнями необычной формы. А что же, хорошее детство было, не жалею».

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zorkinadventures Памирский тракт, дорога в горы.

Заметка №2 деревня Кузомень

Терский берег Белого моря — здесь места с удивительной атмосферой. Во-первых, сюда нельзя доехать на поезде, а асфальтовая дорога тоже кончается довольно быстро. Во-вторых, если хочешь увидеть все самые красивые места, то нужно помнить, что ближайшая заправка в ста, ста пятидесяти, ну и так далее километрах. Нужно тащить с собой канистры с топливом. Еще тут почти нет мобильной связи — только рядом с деревнями. Как-то мы застряли и я попытался вызвать эвакуатор. Ближайший свободный оказался аж в Мурманске (а это километров 400). Водитель, услышав мою просьбу, заливисто засмеялся, словно я сказал ему что-то очень смешное. «Нет уж, я и сам там завязну, если поеду». На фото — деревня Кузомень. Она вся стоит на песках. Местные жители даже проложили деревянные тротуары, чтобы не утопать. Когда подъезжаешь — видно кладбище, где кресты и могилки заметены песком.

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zorkinadventures Небо и вода на Терском берегу постоянно меняют цвета и оттенки. Споткнулся, поглядел под ноги, а картина вокруг уже кардинально другая, из жанра «мрачная жизнь в России» за секунду переключилась в «хорошая страна родная!». Технический момент: Для меня важно, что мой Iphone 12 Pro снимает в формате Apple ProRAW: формат, который делает съемку на смартфон равной профессиональной съемке. Все данные снимка сохраняются в максимальном объеме (без автоматических сжатий и оптимизаций), так что с кадром можно потом работать в профессиональном редакторе, вытягивая мельчайшие детали.

История

Мы искали, где переночевать, стремительно темнело. Остановились у деревушки на берегу моря, постучались в единственное горящее окно. Вышел мужик с топором. Отложил топор и сообщил, что к себе положить не может, жена болеет. Но если мы проедем еще километров двадцать, оставим машину на обочине, пройдем еще чуть по лесу, то увидим его охотничий домик. «Ключ там в ведре лежат, откроете – туда же положите. Дрова у печки, свечи на полке. Денег никаких не надо, вы чего». Мы, приученные к комиссиям на booking и ценам на Airbnb, сначала не поверили ему. Бесплатно! Уже позже мне рассказали местные – северное гостеприимство, оно особенное, даже в наши дни: с давних лет у поморов, обитателей этих краев, были избы на берегу, где путник мог остановиться, переночевать и пойти дальше. И не нужно никакой платы. Остались, оказывается, такие домики и в наши дни!

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zorkinadventures

Заметка №3. Перевал Гумбаши

Я сижу под дождем, налетает туман и скрывает всю окружающую действительность. Люблю такие моменты, когда все вокруг исчезает, ты видишь мир не дальше вытянутой руки. Место действия – Карачаево-Черкесия, перевал Гумбаши, высота 2187 метров, самый высокогорный перевал в России среди перевалов по которым проложены автомобильные дороги.

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zorkinadventures Вода льет со всех сторон, повинуясь прихоти ветра. По капюшону долбит град. Обстановка не самая оптимистичная, но я люблю делать в таких условиях фотографии, синее небо мне нравится намного больше. Технический момент: мой Iphone 12 Pro защищен по стандарту IP68 (выдерживает погружение на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут и, тем более, не пострадает от какого-то там града или дождя).

История

Я записал в заметки историю про то, как мы с фотографом Андреем Каменевым ждали на этом перевале руководителя крупной международной компании: нужно было сделать съемку на фоне замечательных видов. Проблема в том, что у руководителя было всего полчаса времени, а вокруг нас, одиноко стоящих на пустынном перевале, разыгрывалось самое настоящее стихийное бедствие – вода полилась со всех сторон, по земле замолотил град. Мы даже послали трагическую смс нашим напарникам, которые в те минуты везли к нам важную фигуру где-то по горам: «С погодой... Похоже не отснимем». И тут, буквально за пять минут до прибытия главного героя, словно кто-то произнес заклинание: небо очистилась, засинело, и, в качестве, видимо, бонуса – на горизонте раздвинулись облака, появилась белоснежная вершина Эльбруса. Во что теперь верить? В силу бренда, который представлял наш дорогой гость? В предусмотрительность природы? В силу мысли – нашу с Андреем?

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zorkinadventures Окрестности перевала Гумбаши.

Заметка №4 Степь в Казахстане

Несколько дней мы ехали по Казахстану, чтобы добраться до самых эффектных пейзажей. Бесконечно тянулась степь, то и дело на дороге попадались верблюды и лошади, по обочинам ползали черепахи. Я уже несколько раз бывал в Казахстане и меня всегда поражала страсть с которой здесь относятся к лошадям. На них ездят, их холят и лелеят (и, конечно, едят).

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zorkinadventures Лошади все время попадаются в казахской степи (а еще мы встречали черепах и верблюдов). Животные – существа быстрые, снимать их нужно шустро, чтобы не спугнуть. Да и вообще скорость – важное качество, если готовишь собираешь материал для публикации. Технический момент: скорость Iphone 12 Pro и его процессора A14 Bionic помогает в работе. Тут быстро работают Face ID, мгновенно переключаются режимы камеры, день/ночь, на лету грузятся навигационные приложения (в путешествиях я использую обычно сразу несколько).

История

Я несколько раз был в Казахстане и, если позволяло время, всегда общался с кем-то из местных. Про казаха Бектурсын (привет тебе!), жителя города Шалктар, запись в «заметках» начинается вот так: «очень настойчиво предлагает есть лошадь». И это правда! Бектурсын заявил, что старается раз в неделю есть мясо из лошади. Закон питания! Он заверил, что мясо лошади делает мужчину сильнее, выносливее. Рассказал, что его дед ел конину – и всегда побеждал в драках. А сам Бектурсын употреблял колбасу-казы в институте, прямо перед экзаменом, чтобы обострить свой ум. В середине беседы Бектурсын внимательно посмотрел на меня и нахмурился: «Вижу, ты седеешь. Тебе нужно съесть конины».

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zorkinadventures Казахстан, полуостров Мангистау.
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Антон Зоркин

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Редактор National Geographic Россия. Готовя репортажи, трудился змееловом, дальнобойщиком и матросом. Спал в пещерах, ходил к вершинам гор и нырял с белухами. В этом блоге – заметки из путешествий, разговоры с самыми интересными людьми со всех концов света, интервью с экспертами по приключениям и тесты вещей, без которых не обойтись в поездках.

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