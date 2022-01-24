«Зарядила ракетницу – пальнула в медведя»: быт русской девушки на далекой полярной станции

Как-то я проверяла механику. Дизеля – сердце метеорологической станции, без них жизни нет. Проверила, выходила уже из помещения. Ветер был от меня в южную сторону, прямо на медведя, он меня уже почувствовал. Я остановилась, зарядила ракетницу. Между мной и хищником – метров сорок. Бежать бесполезно, у медведя прыжок шесть метров, ему до меня несколько секунд. Идет ко мне вразвалочку, на запах, зрение-то у медведей плохое. Стреляю один раз – от шкуры только огненный мячик отскочил. Медведь снова идет на меня.

А я с собой обычно пять патронов носила. Вот все пять тогда и отстреляла – без толку. Влетаю в помещение, закрываю дверь, беру телефонную трубку, ору:

– Медведь!

Ребята вдвоем вышли меня спасать. Это не очень просто, сугробы уже намело, надо и за дорогой смотреть, куда идешь, да и к зверю в лапы не попасть. Выстрелили, шуганули медведя, тогда еще карабины на метеостанциях были.