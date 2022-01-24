«Зарядила ракетницу – пальнула в медведя»: быт русской девушки на далекой полярной станции
Пока где-то в городах одни девушки занимаются своими делами (покупают комод в IKEA, выбирают латте в кофейной) где-то в противоположных концах страны они заняты совсем другим: например, обороняются от медведей. Это продолжение рассказа Дарьи Никитиной, которая десять лет (с 25) отработала метеорологом на полярных станциях в русской Арктике. Вот что она рассказывает про женский быт и работу в этих суровых местах.
Про медведей
Первый раз белых медведей я увидела на острове Вилькицком в Карском море – из окна. Уже рассвело – стоит такой белый мишка, пушистый, классный! Полярные медведи огромные, в них много мощи, но и грации тоже. Вторая встреча – с медвежонком. Спускалась по лестнице нашего дома на сваях, а внизу кто-то шипит, словно кошка. Убежал. А потом медведи стали подбираться к нашему жилью все ближе и ближе, это стало уже опасно.
Как-то я проверяла механику. Дизеля – сердце метеорологической станции, без них жизни нет. Проверила, выходила уже из помещения. Ветер был от меня в южную сторону, прямо на медведя, он меня уже почувствовал. Я остановилась, зарядила ракетницу. Между мной и хищником – метров сорок. Бежать бесполезно, у медведя прыжок шесть метров, ему до меня несколько секунд. Идет ко мне вразвалочку, на запах, зрение-то у медведей плохое. Стреляю один раз – от шкуры только огненный мячик отскочил. Медведь снова идет на меня.
А я с собой обычно пять патронов носила. Вот все пять тогда и отстреляла – без толку. Влетаю в помещение, закрываю дверь, беру телефонную трубку, ору:
– Медведь!
Ребята вдвоем вышли меня спасать. Это не очень просто, сугробы уже намело, надо и за дорогой смотреть, куда идешь, да и к зверю в лапы не попасть. Выстрелили, шуганули медведя, тогда еще карабины на метеостанциях были.
Другой случай был еще опаснее. Возле станции бродили два одинаковых белых медведя, огромных. Вообще-то, они парами не ходят, но тут бродили вдвоем, причем, целенаправленно возле станции. Молодежь, ребята из тех, кто работали с нами, сразу сказали: “Никуда не пойдем”. Мы с начальником вдвоем отправились. А снаружи снега намело, выходишь из двери, а там снежный туннель метра четыре длиной. И вот, так оказалось, в этом туннели медведи нас и зажали.
Стоим у двери – и медведица на нас идет. Начальник меня к стене спиной прижал, я двинуться не могу, чтобы дверь открыть. Слава богу, он попал ей в нос из ракетницы – только после этого медведица ушла.
Мороз и ветер
Помимо медведей, другие тяжелые моменты – это, конечно, холод и ветер. Самый большой ветер во время моего дежурства был 35 метров в секунду. Дом, в котором мы жили, ходил ходуном, ложка в кружке дрожала, словно ты в поезде едешь. Даже аппаратура не выдерживала такой погоды, хотя для севера это еще далеко не предел.
Вообще про север многие думают, что там очень холодно, но при этом забывают о теплом течении Гольфстрим. На севере есть такая особенность: когда дует ветер с севера, становится теплее. И наоборот, если дует южный ветер, мы начинаем замерзать. Самая минимальная температура зимой была -48 градусов. Но если при это есть ветер, то это особенные ощущения. На полярной станции в Диксоне (на полуострове Таймыр) у меня были очки, а к ним дополнительно пристегивалась маска. Без этого – может кожа на лице лопнуть от мороза.
Одежду при этом, нам, метеорологам, тогда, в 2000-х, выдавали самую простую и дешевую, наверное, пошитую специально для зэков. И вот, когда едешь на снегоходе, руки отмерзают, куртка продувается насквозь. Летом – все промокает под дождем.
Про деньги
Как-то я узнала, сколько получает рабочий в котельной – 9 000 рублей. Чуть не расплакалась. Там люди работают без образования, а мы, метеорологи, учимся, чтобы стать специалистами. У нас оклад был всего 4080 рублей, это где-то середина 2000-х. Плюс сто процентов добавки северной «полярки». Мы получали в лучшем случае наш северный максимум, это где-то 20 000 рублей. Тем не менее, за десять лет работы на полярных станциях я заработала на ремонт своей квартиры. Это самое главное. Квартира у меня уже была. Если сильно захотеть, за такой срок на Севере можно было заработать и на новую квартиру. Но такой задачи я себе не ставила.