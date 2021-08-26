Жительница глухой деревни Анна купила брошенный дом и оборудовала его под частную пекарню: удачно зарабатывает

"Аренда? В вымирающих поселках и городах полно дармовой площади, которую можно привести в порядок минимальными инвестициями. Проверки? Во многие удаленные поселки они просто ленятся ехать. За чем же стоит дело?

Самое главное - нету предпринимательской жилки в ДНК. В сельской местности много мечтателей - у нас есть сосед, который мечтает открыть среди леса горнолыжный центр. Много людей, переживающих о стабильной работе - которую в часто представляют так - кто-то за тебя разбирается со всеми бумажками, кто-то берет на себя все риски, а ты работаешь от звонка и до первой бутылки, и то, только если тебя понукают, и при возможности воруешь. Все это в комплексе называется "рабочее место" и о нехватке таких мест все страшно переживают.

С другой стороны хватает людей, готовых попробовать - но часто они не представляют с чего начинать, что и как делать и откуда взять деньги.

Вопрос - есть ли успешный опыт помощи сельским предпринимателям? Как мне кажется, это лучшая точка приложения средств и сил для развития местности, но я не знаю с чего начать - предпринимательству ведь не научишь. Можно ссудить денег и дать несколько здравых советов - пекарни, кафе, автомойки - это достаточно просто. Мы и так, было дело, давали кредиты знакомым под их малые бизнесы - такси, фермерство, вывозка леса - и, надо сказать, возврат по таким кредитам был на уровне рейтинга ААА. Но как систематизировать такую работу?"