«Змеи меня кусали много раз»: как живет и зарабатывает змеелов-пенсионер из Воронежа

«Мне 59 лет, родом из Воронежа, сейчас живу в Австрии. Половину своей жизни ловлю змей. Работал во многих странах: в Киргизии, Узбекистане, в Швейцарии, несколько раз по приглашению из США, ездил на отлов в Канаду.

Змей можно ловить для разных целей: из яда некоторых делают лекарства, а были у меня заказчики, которым пресмыкающиеся нужны для украшения дома. Есть такие обеспеченные люди, которые содержат дома очень ядовитых змей.

Был знаком с человеком: у него в обеденной комнате жила кобра. Так они с женой и ели: с видом на одну из самых ядовитых на планете змей.

Хотя моя работа и связана с пресмыкающимися, но мне и в голову не пришло бы держать их дома. Тем не менее частные лица всегда платят неплохие деньги, чтобы им доставили хороший экземпляр. Например, на другого клиента, бизнесмена из Белоруссии, я работал постоянно лет пять: каждый год ездил в Таджикистан за новыми особями».