12 распространенных эко-мифов

Как ни удивительно, но это не так. Дикой природе искусственные шубы вредят куда сильнее, чем натуральные, и глобально оказываются вреднее. Действительно, для создания такой вещи животное с пушной фермы не было убито. Во-первых, на создание искусственного меха уходит много электроэнергии и воды, углеродный след у такого производства большой. Во-вторых, искусственные волоски шубы делаются из полимерных волокон, частицы микропластика с которых попадают в окружающую среду каждый раз, когда такую шубу стирают, встряхивают или вычесывают. Когда шуба окончательно сваляется и вы ее выкинете, она не истлеет никогда и будет лежать на свалке сотни лет.

Чтобы ваш гардероб помогал природе, стоит, во-первых, покупать меньше вещей и выбирать более качественные, чтобы они прослужили долго. А если все-таки очень хочется шубу, возьмите ношеную из натурального меха, например, из хорошего секонд-хэнда – так мусора станет меньше, а жизнь уже убитого животного не пропадет напрасно.