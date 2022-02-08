13 миллионов человек в Африке страдают от голода из-за аномальной засухи

Засуха уничтожила посевы и привела к аномально высокому падежу скота.

По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), около 13 миллионов человек на данный момент голодают в Кении, Сомали и Эфиопии. Согласно отчету организации, еще несколько миллионов людей столкнулись с одним из самых серьезных рисков для продовольственной безопасности за последние 35 лет.

В качестве основной причины кризисной ситуации называются «несостоявшиеся» сезоны дождей. В тропических странах полуострова Сомали (странах «Африканского рога») обычно бывает два сезона дождей: весной и осенью. Однако осенние сезоны 2020 и 2021 года принесли значительно меньшее количество осадков, чем обычно, и к этому добавился скудный на дожди весенний сезон 2021 года.

Таких засушливых условий в регионе не наблюдалось с 1981 года. Кения и Сомали уже объявили чрезвычайную ситуацию в связи с засухой, и аналогичные условия наблюдаются в южной и восточной Эфиопии.

Засуха уничтожила посевы и привела к аномально высокому падежу скота, вынудив земледельцев и скотоводов покинуть свои дома. Воды и пастбищ не хватает, а прогнозы об осадках ниже среднего уровня в ближайшие месяцы угрожают еще большими бедствиями, говорит Майкл Данфорд, региональный директор WFP в Восточной Африке.

«Урожаи уничтожены, домашний скот гибнет, и голод растет, поскольку повторяющиеся засухи поражают Африканский Рог. Ситуация требует немедленных гуманитарных действий, чтобы избежать повторения кризиса, подобного катастрофе в Сомали в 2011 году, когда от голода умерли 250 тысяч человек», – Майкл Данфорд.

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По оценкам WFP, за последние три года от голода погибло около 60 000 голов сельскохозяйственных животных, производство молока сократилось на 80 процентов, производство зерновых – на 50-70 процентов, производство кукурузы – на 15-50 процентов в зависимости от региона.

Тяжелые сельскохозяйственные условия усугубились пандемией COVID-19 и ожесточенными региональными конфликтами. Жители Восточной Африки одновременно сталкиваются с ростом цен на товары и с потерей доходов из-за неурожая и истощения скота, говорится в отчете WFP.

В организации считают, что для того, чтобы удовлетворить минимальные потребности людей в этом регионе в пище, потребуется 327 миллионов долларов в течение следующих шести месяцев.

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