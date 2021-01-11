2020 год стал самым теплым в истории наблюдений

По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S), средняя температура на планете в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений.
Рекордные температуры были также зафиксированы на территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По данным C3S, средняя температура поверхности планеты в ушедшем году была на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальный период. Климатологи отмечают, что этот результат был достигнут без помощи периодического естественного погодного явления, известного как Эль-Ниньо, которое прибавляет к средней температуре на планете около двух десятых градуса.
Минувшей осенью началось противоположное явление — Ла-Нинья. Оно способствует понижению температуры, поскольку связано с широкомасштабным охлаждением поверхности океана. Однако даже это явление не способствовало понижению средних температур на планете.
«2020 год отличается исключительной теплотой в Арктике и рекордным количеством тропических штормов в Северной Атлантике. Неудивительно, что последнее десятилетие было самым теплым за всю историю наблюдений, и это еще одно напоминание о неотложности сокращений выбросов для предотвращения неблагоприятных климатических воздействий в будущем», — заявил Карло Буонтемпо, директор C3S.
Средняя температура поверхности Европы в 2020 году была на 2,2 градуса выше доиндустриального периода — и почти на полградуса выше 2019-го, предыдущего рекордного года. Потепление в арктическом регионе было еще более впечатляющим: север Сибири и отдельные части самой Арктики почти на 7 °C превышали уровни середины XIX века.
Уровни CO2 в атмосфере Земли достигли пика в 413 частей на миллион, что почти на 50 процентов больше, чем в начале XVIII века. Руководитель отдела анализа земных систем Потсдамского института исследований воздействия на климат Стефан Рамсторф отмечает, что эти беспрецедентные уровни были достигнуты, несмотря на снижение выбросов на семь процентов из-за пандемической изоляции.
«Поскольку CO2 накапливается в атмосфере, как вода в ванне, если мы откроем кран на семь процентов, уровень CO2 будет расти немного медленнее. Но нам нужно вовсе перекрыть кран, чтобы снова получить стабильный климат», — заключил Рамсторф.
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