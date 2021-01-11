2020 год стал самым теплым в истории наблюдений

Средняя температура поверхности Европы в 2020 году была на 2,2 градуса выше доиндустриального периода — и почти на полградуса выше 2019-го, предыдущего рекордного года. Потепление в арктическом регионе было еще более впечатляющим: север Сибири и отдельные части самой Арктики почти на 7 °C превышали уровни середины XIX века.

Уровни CO2 в атмосфере Земли достигли пика в 413 частей на миллион, что почти на 50 процентов больше, чем в начале XVIII века. Руководитель отдела анализа земных систем Потсдамского института исследований воздействия на климат Стефан Рамсторф отмечает, что эти беспрецедентные уровни были достигнуты, несмотря на снижение выбросов на семь процентов из-за пандемической изоляции.

«Поскольку CO2 накапливается в атмосфере, как вода в ванне, если мы откроем кран на семь процентов, уровень CO2 будет расти немного медленнее. Но нам нужно вовсе перекрыть кран, чтобы снова получить стабильный климат», — заключил Рамсторф.

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