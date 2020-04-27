2020-й год в России будет одним из самых жарких в истории

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что нынешний год войдет в топ-5 самых теплых в истории наблюдений.
Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории.
«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим, <...> То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — Роман Вильфанд.
Синоптик уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Он также напомнил, что климатологи склонны ожидать рекордов от каждого следующего пятилетия.
«Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются», — Роман Вильфанд.
По его словам, это характеристика глобального потепления и такое развитие событий связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.
На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве — с 1879 года. Самым теплым за всю историю наблюдений в стране стал 2019 год.