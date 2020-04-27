2020-й год в России будет одним из самых жарких в истории

По его словам, это характеристика глобального потепления и такое развитие событий связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве — с 1879 года. Самым теплым за всю историю наблюдений в стране стал 2019 год.