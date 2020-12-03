2020 год вошел в тройку самых жарких в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила отчет, в котором предоставила данные о средних температурах на планете в период с января по октябрь, о состоянии океана, а также о масштабе наводнений, засух и пожаров.
По данным ВМО, в 2020 году Земля продолжает переживать период значительного нагрева. Предварительные оценки показывают, что этот год станет одним из трех самых жарких в истории наблюдений и, вероятно, займет вторую строчку между рекордным 2016-м и 2019 годом.
Для расчета годового повышения температуры ВМО использует информацию из пяти различных наборов глобальных данных. Затем они сравнивают современные показания с температурами, полученными между 1850–1900 гг. Этот базовый показатель часто называют доиндустриальным уровнем.
«Средняя глобальная температура в 2020 году будет примерно на 1,2 °C выше доиндустриального уровня. Вероятность того, что к 2024 году температура временно превысит 1,5 °C, составляет как минимум один из пяти», — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.
Наибольшие отклонения от долгосрочных средних показателей наблюдались в сибирской Арктике, где температура была более чем на 5 °C выше средней. Сибирская жара достигла апогея в конце июня, когда 20-го числа в Верхоянске столбик термометра поднялся до 38,0 °C, что стало рекордом для регионов за северным полярным кругом.
Как и волны тепла на суше, экстремальная жара может повлиять на приповерхностный слой океанов с рядом последствий для морской жизни и зависимых сообществ. Спутниковые данные о температуре поверхности моря используются для отслеживания морских волн тепла, которые можно разделить на умеренные, сильные, сильные и экстремальные.
В какой-то момент в 2020 году большая часть океана испытала по крайней мере одну «сильную» морскую волну тепла. С июня по октябрь в море Лаптевых наблюдалась экстремальная морская волна тепла. Протяженность морского льда в регионе была необычно низкой, а в прилегающих районах суши летом наблюдались волны тепла.
Продолжает увеличиваться и подкисление океана. Океан поглощает около 23% годовых выбросов антропогенного CO2 из атмосферы, тем самым помогая смягчить воздействие изменения климата на планету. Экологические издержки этого процесса для океана высоки, поскольку CO2 реагирует с морской водой, понижая ее pH.
В период с 2015 по 2019 год (последний год, по которому в настоящее время доступны данные) наблюдается снижение среднего pH на доступных участках наблюдений. Более широкий спектр источников, включая измерения других переменных, также свидетельствует о неуклонном росте подкисления глобального океана.
От сильных наводнений пострадали многие миллионы людей в Восточной Африке и Сахеле, Южной Азии, Китае и Вьетнаме. В Индии был один из двух самых влажных сезонов муссонов с 1994 года, август был самым дождливым месяцем в истории наблюдений для Пакистана, а масштабные наводнения наблюдались во всем регионе (включая Бангладеш, Непал и Мьянму).
Постоянные обильные осадки в бассейне реки Янцзы в сезон дождей также вызвали сильные наводнения в Китае. Зарегистрированные экономические потери превысили 15 миллиардов долларов, и за отчетный период было зарегистрировано не менее 279 смертей из-за наводнений.
Во внутренних районах Южной Америки сильная засуха затронула многие районы в 2020 году, при этом наиболее пострадавшими районами были север Аргентины, Парагвай и западные приграничные районы Бразилии. Предполагаемые сельскохозяйственные потери только в Бразилии составили около 3 миллиардов долларов.
В США самые крупные из когда-либо зарегистрированных пожаров произошли в конце лета и осенью. Повсеместная засуха и сильная жара способствовали возникновению пожаров, а период с июля по сентябрь стал самым жарким и сухим за всю историю наблюдений на юго-западе. 16 августа в Долине Смерти в Калифорнии температура достигла 54,4 °C, что является самой высокой известной температурой в мире по крайней мере за последние 80 лет.
Количество тропических циклонов в мире в 2020 году было выше среднего: по состоянию на 17 ноября в сезоне Северного полушария 2020 года и в Южном полушарии 2019–2020 года было 96 циклонов.
В целом, показатели за 2020 год подтверждают мнение о том, что потепление климата, вызванное деятельностью человека, продолжается. Десятилетие с 2011 по 2020 год является самым теплым из когда-либо зарегистрированных.
Предварительный отчет о состоянии глобального климата за 2020 год основан на данных о температуре с января по октябрь. Окончательный отчет за 2020 год будет опубликован в марте 2021 года.