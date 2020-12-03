2020 год вошел в тройку самых жарких в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила отчет, в котором предоставила данные о средних температурах на планете в период с января по октябрь, о состоянии океана, а также о масштабе наводнений, засух и пожаров.

По данным ВМО, в 2020 году Земля продолжает переживать период значительного нагрева. Предварительные оценки показывают, что этот год станет одним из трех самых жарких в истории наблюдений и, вероятно, займет вторую строчку между рекордным 2016-м и 2019 годом.

Для расчета годового повышения температуры ВМО использует информацию из пяти различных наборов глобальных данных. Затем они сравнивают современные показания с температурами, полученными между 1850–1900 гг. Этот базовый показатель часто называют доиндустриальным уровнем.

«Средняя глобальная температура в 2020 году будет примерно на 1,2 °C выше доиндустриального уровня. Вероятность того, что к 2024 году температура временно превысит 1,5 °C, составляет как минимум один из пяти», — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.