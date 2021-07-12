25 мегаполисов ответственны за 52% выбросов парниковых газов

Группа китайских ученых рассмотрела объемы выброса парниковых газов под необычным углом: данные были отсортированы по наиболее «продуктивным местам». Оказалось, что на города приходится более 70% от всех выбросов — и это при том, что такие населенные пункты занимают лишь 2% площади Земли.
Специалисты изучили информацию по 167 городам из 53 стран в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Океании. Независимо от того, на какой стадии экономического развития находится то или иное государство — массивные выбросы были зафиксированы повсюду. 25 крупнейших мегаполисов производят 52% от общемирового объема: в их числе Москва, Стамбул, Шанхай и Токио.
При этом в Китае работает множество предприятий, перенаправленных сюда из Европы: стремясь очистить свою экологическую среду, эти страны переносят вредные производства в «третий мир». Однако это не влияет на общее благо планеты и не помогает им самим: в Европе, США и Австралии выбросы все равно были выше, чем в большинстве развивающихся государств.
Исследователи также выявили ряд самых важных источников выбросов парниковых газов. В Северной Америке и Европе сжигание топлива для того, чтобы обеспечить энергией жилые и коммерческие здания, обеспечивает от 60 до 80% общего объема. В одной трети городов более 30% приходится на автомобили. А вот другие виды транспорта: железнодорожный, водный и авиационный — в совокупности дают менее 15%.
Уровни увеличения и уменьшения выбросов время от времени менялись. В 30 городах было зафиксировано сокращение в период с 2012 по 2016 годы; лидерами являются Осло, Хьюстон, Сиэтл и Богота. В первую четверку городов с наибольшим ростом производства парниковых газов вошли Рио-де-Жанейро, Куритиба, Йоханнесбург и Венеция.
113 из числа рассматриваемых 167 городов имели цель по сокращению выбросов, а 40 запланировали углеродную нейтральность. Но результаты исследования показали, что все они далеки от решения задач, поставленных Парижским соглашением.