25 мегаполисов ответственны за 52% выбросов парниковых газов

Группа китайских ученых рассмотрела объемы выброса парниковых газов под необычным углом: данные были отсортированы по наиболее «продуктивным местам». Оказалось, что на города приходится более 70% от всех выбросов — и это при том, что такие населенные пункты занимают лишь 2% площади Земли.

Специалисты изучили информацию по 167 городам из 53 стран в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Океании. Независимо от того, на какой стадии экономического развития находится то или иное государство — массивные выбросы были зафиксированы повсюду. 25 крупнейших мегаполисов производят 52% от общемирового объема: в их числе Москва, Стамбул, Шанхай и Токио.