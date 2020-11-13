6650 км рек на Дальнем Востоке оказались загрязнены золотодобытчиками

WWF России объявило о подведении итогов космического мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота, который осуществлялся в период с 15 марта по 15 октября 2020 года в шести регионах Дальнего Востока. Исследование проводилось коалицией «Реки без границ» в партнерстве с WWF России при поддержке Фонда Президентских грантов и проекта «Люди — природе».

Мониторинг осуществлялся на территориях Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев.

В ходе мониторинга было выявлено 205 случаев загрязнения рек, общая суммарная протяженность загрязненных участков составила 6650 километров. Лидером по количеству загрязнений стала Амурская область. Здесь выявлено 123 случая загрязнения и 3921 километр загрязненных участков рек — почти вдвое больше, чем по остальным регионам, вместе взятым.

В Забайкальском крае выявлено 50 случаев загрязнений, протяженность загрязненных участков достигла 2040 км. Остальные регионы существенно отстали от «лидеров»: в Хабаровском крае было выявлено 22 факта загрязнений с протяженностью загрязненных участков в 494 км, 7 случаев загрязнения на Камчатке с протяженностью загрязненных участков в 105 км, 2 случая в Еврейской автономной области и 1 — в Приморском крае, где загрязнения распространились на 70 и 20 км соответственно.