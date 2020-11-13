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Экология и климат

6650 км рек на Дальнем Востоке оказались загрязнены золотодобытчиками

National Geographic Россия
13 ноября 2020
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Два потока — чистый и мутный после добычи россыпного золота, река Большая Уссурка (Приморье)
Фото: Александр Хитров / PrimDiscovery / WWF России
Российское отделение Всемирного фонд дикой природы (WWF) опубликовало отчет об экологическом исследовании, проведенном в шести российских регионах.

WWF России объявило о подведении итогов космического мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота, который осуществлялся в период с 15 марта по 15 октября 2020 года в шести регионах Дальнего Востока. Исследование проводилось коалицией «Реки без границ» в партнерстве с WWF России при поддержке Фонда Президентских грантов и проекта «Люди — природе».

Мониторинг осуществлялся на территориях Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев.

В ходе мониторинга было выявлено 205 случаев загрязнения рек, общая суммарная протяженность загрязненных участков составила 6650 километров. Лидером по количеству загрязнений стала Амурская область. Здесь выявлено 123 случая загрязнения и 3921 километр загрязненных участков рек — почти вдвое больше, чем по остальным регионам, вместе взятым.

В Забайкальском крае выявлено 50 случаев загрязнений, протяженность загрязненных участков достигла 2040 км. Остальные регионы существенно отстали от «лидеров»: в Хабаровском крае было выявлено 22 факта загрязнений с протяженностью загрязненных участков в 494 км, 7 случаев загрязнения на Камчатке с протяженностью загрязненных участков в 105 км, 2 случая в Еврейской автономной области и 1 — в Приморском крае, где загрязнения распространились на 70 и 20 км соответственно.

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Изуродованное после золотодобычи русло реки, Амурская область
Фото: Евгений Рогалёв / WWF России
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Белым цветом на космических снимках обозначены русла рек, где разрушена естественная растительность при добыче золота
Фото: WWF России

По фактам выявленных загрязнений было направлено 260 сообщений в органы федерального и регионального экологического надзора. По итогам проведенных проверок в отношении 17 компаний вынесены штрафы на общую сумму в 3 606 000 рублей, 7 компаниям предъявлены иски за ущерб, нанесенный окружающей среде, на общую сумму в 16 776 228 рублей.

«К сожалению, усилия, прилагаемые государственными органами, не дают ожидаемого результата. Те санкции, которые, в соответствии с законом, применяются к нарушителям, явно недостаточны для улучшения ситуации. Штрафы и иски за ущерб, которые кажутся огромными простым гражданам, для компаний, добывающих золото, не столь велики. Более эффективным является использование таких мер воздействия, как временная приостановка деятельности предприятия и досрочное прекращение действия лицензий в отношении предприятий, допустивших неоднократные или грубые нарушения», — отметил Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.

WWF России природы совместно с коалицией природоохранных организаций намерен продолжить в следующем году работу как по космическому мониторингу загрязнений рек, так и по подготовке общественных инспекторов, выявляющих нарушения «на местах». 

В настоящее время Фонд готовит обращение в Министерство природных ресурсов РФ с предложениями по совершенствованию законодательства, позволяющих снизить влияние последствий добычи россыпного золота на окружающую среду.

С полным текстом отчета, предоставленным WWF России, можно ознакомиться здесь

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