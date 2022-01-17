9 последних лет вошли в число 10 самых жарких в истории наблюдений

Во всем этом ученые в первую очередь винят увеличение содержания парниковых газов в атмосфере после промышленной революции. В последние годы последствия этого ощущаются все сильнее: мы стали свидетелями рекордных лесных пожаров в Австралии и Сибири, волны тепла, которая случается раз в 1000 лет, в Северной Америке, и экстремальных дождей, вызвавших масштабные наводнения в Азии, Африке, США и Европе.

Рекорды тепла на суше в 2021 году были побиты в некоторых частях северной Африки, южной части Азии и южной части Южной Америки. Кроме того, рекордно высокие температуры поверхности моря наблюдались в некоторых частях Атлантического и Тихого океанов.

«Конечно, все это вызвано увеличением концентрации парниковых газов – например, углекислого», – говорит Рассел Вос, старший климатолог Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Как показывают исследования, экстремальная жара если и не убивает, может всерьез навредить здоровью. Так, ученые прослеживают связь между высокой температурой и увеличением количества недоношенных и мертворожденных младенцев, а также младенцев с недостаточной массой тела. Кроме того, исследования говорят: чем жарче погода, тем больше люди склонны к насилию, причем это касается людей с любым уровнем дохода. От жары у детей снижаются оценки, а у взрослых падает производительность труда. По прогнозу Международной организации труда, высокие температуры приведут к тому, что к 2030 году общее рабочее время сократится на 2,2 процента, это эквивалентно потере 80 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

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