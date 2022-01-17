9 последних лет вошли в число 10 самых жарких в истории наблюдений

Согласно последнему отчету, опубликованному учеными из Национального центра экологической информации (NCEI) NOAA, девять лет, охватывающих период 2013–2021 год, вошли в десятку самых жарких за всю историю наблюдений.
В 2021 году средняя температура на поверхности планеты была на 0,84 °C выше среднего показателя ХХ века, что сделало прошедший год шестым среди самых жарких в истории наблюдений. Эти данные очень немногим отличаются от оценки Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, которая поставила 2021 год на пятое место среди самых жарких, начиная с середины XIX века.
По словам исследователей, с вероятностью 99% 2022 год войдет в первую десятку самых жарких в истории, 50% – что он попадет в пятерку и 10% – что наступивший год станет самым жарким в истории.
Во всем этом ученые в первую очередь винят увеличение содержания парниковых газов в атмосфере после промышленной революции. В последние годы последствия этого ощущаются все сильнее: мы стали свидетелями рекордных лесных пожаров в Австралии и Сибири, волны тепла, которая случается раз в 1000 лет, в Северной Америке, и экстремальных дождей, вызвавших масштабные наводнения в Азии, Африке, США и Европе.
Рекорды тепла на суше в 2021 году были побиты в некоторых частях северной Африки, южной части Азии и южной части Южной Америки. Кроме того, рекордно высокие температуры поверхности моря наблюдались в некоторых частях Атлантического и Тихого океанов.
«Конечно, все это вызвано увеличением концентрации парниковых газов – например, углекислого», – говорит Рассел Вос, старший климатолог Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Как показывают исследования, экстремальная жара если и не убивает, может всерьез навредить здоровью. Так, ученые прослеживают связь между высокой температурой и увеличением количества недоношенных и мертворожденных младенцев, а также младенцев с недостаточной массой тела. Кроме того, исследования говорят: чем жарче погода, тем больше люди склонны к насилию, причем это касается людей с любым уровнем дохода. От жары у детей снижаются оценки, а у взрослых падает производительность труда. По прогнозу Международной организации труда, высокие температуры приведут к тому, что к 2030 году общее рабочее время сократится на 2,2 процента, это эквивалентно потере 80 миллионов рабочих мест с полной занятостью.
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