99 из 100 городов с наибольшими экологическими рисками находятся в Азии

Согласно отчету исследовательской компании Verisk Maplecroft, опубликованному 13 мая, азиатские города подвергаются наибольшему риску из-за экологических проблем, включая загрязнение воздуха и стихийные бедствия.

99 из 100 наиболее уязвимых городов находятся в Азии. Из них 37 располагаются в Китае и 43 – в Индии. Эти страны занимают первое и третье место в мире по выбросам парниковых газов соответственно.

Авторы отчета указывают, что во всем мире 1,5 миллиарда человек живут в 414 городах, которые подвергаются высокому риску загрязнения, нехватки воды, экстремальной жары, стихийных бедствий и физических воздействий изменения климата.

Индонезийская столица Джакарта возглавляет рейтинг из 576 городов. В отчете отмечается, что этот мегаполис страдает от загрязнения, наводнений и волн тепла. Следом в рейтинге идут индийские Дели и Ченнаи.