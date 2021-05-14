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Экология и климат

99 из 100 городов с наибольшими экологическими рисками находятся в Азии

National Geographic Россия
14 мая 2021
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Смог в Джакарте
Фото: henns lens / flickr.com
Еще один город располагается в Южной Америке.

Согласно отчету исследовательской компании Verisk Maplecroft, опубликованному 13 мая, азиатские города подвергаются наибольшему риску из-за экологических проблем, включая загрязнение воздуха и стихийные бедствия.

99 из 100 наиболее уязвимых городов находятся в Азии. Из них 37 располагаются в Китае и 43 – в Индии. Эти страны занимают первое и третье место в мире по выбросам парниковых газов соответственно.

Авторы отчета указывают, что во всем мире 1,5 миллиарда человек живут в 414 городах, которые подвергаются высокому риску загрязнения, нехватки воды, экстремальной жары, стихийных бедствий и физических воздействий изменения климата.

Индонезийская столица Джакарта возглавляет рейтинг из 576 городов. В отчете отмечается, что этот мегаполис страдает от загрязнения, наводнений и волн тепла. Следом в рейтинге идут индийские Дели и Ченнаи. 

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В Индии находится 13 из 20 самых опасных городов мира из-за экстремального уровня загрязнения воздуха и воды. Китайские Гуанчжоу и Дунгуань, подверженные наводнениям, возглавили список городов, которым угрожают стихийные бедствия, за ними идут Осака и Токио в Японии, поскольку они уязвимы перед землетрясениями и тайфунами.

Единственным городом в первой сотне рейтинга, который находится за пределами Азии, оказалась перуанская столица Лима.

По словам Уилла Николса, руководителя отдела окружающей среды и изменения климата Verisk Maplecroft, серьезная опасность для многих городов заключается в том, что изменение климата усилит многочисленные риски, связанные с природными явлениями.

«Повышение температуры, увеличение опасности и частоты экстремальных явлений изменят качество жизни и перспективы экономического роста многих городов по всему миру», – Уилл Николс.

Как отмечается в отчете, африканские города сталкиваются с одними из самых серьезных рисков, связанных с изменением климата, и имеют наименьшую способность смягчать эти воздействия. Шотландский Глазго был признан самым безопасным среди 576 городов, исследованных по этому фактору.

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