Анимация NASA показывает, как пластиковый мусор распределяется по океану

Каждый год человечество сбрасывает в океан около 8 миллионов тонн пластика, и теперь можно увидеть, как перемещается весь этот мусор. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выпустило анимационный ролик, показывающий изменение концентрации пластика в Мировом океане за 18-месячный период.

Когда пластик попадает в океан, он не распределяется равномерно. Большая часть этого мусора собирается в спокойных центрах океанских круговоротов в большие плавучие мусорные пятна. Большой тихоокеанский мусорный полигон, расположенный между Калифорнией и Гавайями, является самым известным из этих пятен, потому что через него проходит много судов.

Ученые обычно оценивают количество пластика в морских мусорных пятнах вручную — с помощью сетей, которые тащатся за лодками. Однако этот метод географически редок и не дает исследователям представления о том, насколько изменяются концентрации пластика с течением времени.