Аномальные температуры уносят миллионы жизней ежегодно

Международная группа ученых провела крупнейшее в мире исследование смертности, связанной с климатом на планете. По данным за 2000 – 2019 годы, аномально низкие или высокие температуры воздуха стали причиной пяти миллионов смертей в год. В этот период глобальная температура росла на 0,26 °C каждые десять лет.

Смертность от холода в эти годы снизилась на 0,51 процента, а от жары увеличилась на 0,21 процента. Самое заметное снижение показателей наблюдается в Юго-Восточной Азии, а рост – в Южной Азии и Европе. В общей сложности погода оказалась ответственна за 9,43 процента смертей по всей планете, иначе говоря – 74 дополнительных случая на каждые 100 000 человек. Холод пока остается более частой причиной, однако Восточная Европа и страны Африки к югу от Сахары имеют самые высокие показатели избыточной смертности как от холода, так и от жары.