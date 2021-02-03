Антарктида тает так, как не предсказывали климатические модели

Климатические прогнозы несовершенны по своей природе и подлежат постоянному пересмотру по мере того, как мы получаем больше информации. Но прогнозы по Антарктиде вызывают еще больше споров, чем остальные.

Хотя большинство моделей согласны с тем, что количество полярных льдов будет сокращаться, степень таяния при различных сценариях выбросов сильно различалась. В течение многих лет ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) не могли прийти к единому мнению о том, как этот тающий лед в конечном итоге будет способствовать повышению уровня моря.

Сегодня модели МГЭИК для антарктического льда значительно улучшились, но ученые говорят, что возможность полного обрушения массивного ледяного покрова Южного полюса по-прежнему остается единственным крупнейшим источником неопределенности.