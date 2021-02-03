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Экология и климат

Антарктида тает так, как не предсказывали климатические модели

National Geographic Россия
03 февраля 2021
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Фото: pixabay.com
Ученые признались, что не могут составить точный прогноз относительно будущего климата Южного полюса.

Ученые обнаружили отклонения от климатических моделей, которые предсказывали различные варианты таяния льда и снега в Антарктиде. Исследования показывают, что хотя скорость таяния льда на Южном полюсе быстро увеличивается, в этом процессе случаются неровности и кратковременные перерывы.

«Ледяной щит не изменяется с постоянной скоростью — это сложнее, чем линейное изменение. Изменения более динамичны: скорость расплава меняется в зависимости от времени», — Лей Ван соавтор исследования из гражданского, экологического и геодезического строительства в Университете штата Огайо.

Климатические прогнозы несовершенны по своей природе и подлежат постоянному пересмотру по мере того, как мы получаем больше информации. Но прогнозы по Антарктиде вызывают еще больше споров, чем остальные. 

Хотя большинство моделей согласны с тем, что количество полярных льдов будет сокращаться, степень таяния при различных сценариях выбросов сильно различалась. В течение многих лет ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) не могли прийти к единому мнению о том, как этот тающий лед в конечном итоге будет способствовать повышению уровня моря.

Сегодня модели МГЭИК для антарктического льда значительно улучшились, но ученые говорят, что возможность полного обрушения массивного ледяного покрова Южного полюса по-прежнему остается единственным крупнейшим источником неопределенности.

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Сегодня многие климатические прогнозы не принимают во внимание изменчивую погоду в Антарктиде, и это может привести к недооценке влияния ледникового щита на повышение уровня моря или скорость, с которой это произойдет.

По словам исследователей, необходим дальнейший мониторинг, особенно в отношении ледникового покрова Восточной Антарктики, на который исторически не обращали особого внимания и который, по словам авторов, представляет собой «главный источник неопределенности в прогнозах».

Авторы работы напоминают, что согласно одному из прогнозов, если средняя температура на планете увеличится на три градуса, уровень воды в океане может подняться на 6,5 метров, что приведет к эвакуации десятков или сотен миллионов людей с прибрежных территорий.

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