Арктическое вторжение принесет в Москву похолодание

Однако затем северные ветры на южной периферии антициклона начнут понижать показания термометров: арктическое вторжение «вернет» температуру к апрельским показателям. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует, что в начале июня в столице ожидается похолодание на 2-3 градуса ниже климатической нормы. В самых холодных местах Подмосковья — Истре и Черустях — температура может понизиться до нулевого значения, а рано утром возможны заморозки.

Антициклон, охвативший своим влиянием территорию от южных берегов Гренландии до Нижнего Поволжья, уже спровоцировал массовые заморозки на северо-западе и севере страны. В последние дни мая суточные температуры стабильно снижаются. На метеостанции «Янискоски» в Мурманской области был обновлен рекорд минимальной температуры воздуха, державшийся с 1974 года: здесь в минувшую ночь подморозило до -3,5 °C, что на 0,5 °C холоднее.

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