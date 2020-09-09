Август 2020 года стал четвертым среди самых жарких за всю историю наблюдений

Прошедший август стал четвертым самым теплым в мире за всю историю наблюдений. Европейская Служба Коперника по изменению климата Copernicus сообщила, что глобальная температура повысилась на 0,9 °С выше среднего значения. Однако это значение оказалось ниже, чем летом 2018 и 2019 годов.

Высокие температуры за прошедшие несколько месяцев сделают 2020 год вторым или даже самым жарким за все время наблюдений. Рекордные максимумы были зарегистрированы в разных частях планеты, в том числе 17 августа в Долине Смерти в Калифорнии, где температура достигла +54,4°С.

Тепловые волны в августе принесли жару в западные и центральные части Европы, но количество дней с тепловым стрессом, который характеризуется как «очень сильный», оказалось таким же, как в 2019 году. В Сибири и на Северном Ледовитом океане также отмечено значительное потепление.

Жара привела к напряженному сезону пожаров в Арктике, уже второй год подряд устанавливающему рекорд. В Калифорнии также пылают крупные лесные пожары, занимающие второе и третье места в истории ведения записей штата.

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