Австралийский штат целый час получал энергию исключительно от солнечных батарей

Изменение климата, достижения в области технологий и снижение затрат способствуют распространению солнечной энергии во всем мире, но некоторые страны уже сейчас полагаются на нее как на часть своего энергобаланса. Так, штат Южная Австралия в течение одного часа получал 100% электроэнергии от солнечных батарей — впервые в мире для юрисдикции такого размера.

Важная веха была достигнута днем 11 октября. Ясное небо и умеренная температура в течение дня создали подходящие условия для проведение такого эксперимента.

Солнечная энергия популярна в Южной Австралии, где каждый третий дом оборудован системами солнечных батарей на крышах. В общей сложности 288 000 таких систем дали 992 МВт в течение этого часа, в то время как крупные солнечные установки дали еще 313 МВт.