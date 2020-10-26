Австралийский штат целый час получал энергию исключительно от солнечных батарей
Изменение климата, достижения в области технологий и снижение затрат способствуют распространению солнечной энергии во всем мире, но некоторые страны уже сейчас полагаются на нее как на часть своего энергобаланса. Так, штат Южная Австралия в течение одного часа получал 100% электроэнергии от солнечных батарей — впервые в мире для юрисдикции такого размера.
Важная веха была достигнута днем 11 октября. Ясное небо и умеренная температура в течение дня создали подходящие условия для проведение такого эксперимента.
Солнечная энергия популярна в Южной Австралии, где каждый третий дом оборудован системами солнечных батарей на крышах. В общей сложности 288 000 таких систем дали 992 МВт в течение этого часа, в то время как крупные солнечные установки дали еще 313 МВт.
Штат ранее удовлетворял 89% своих потребностей в энергии за счет солнечных батарей, а 13 сентября мощность солнечной энергии на крышах впервые достигла 900 МВт. И если прогнозы Австралийского оператора энергетического рынка (AEMO) окажутся точными, такая зависимость от чистой энергии может стать обычным явлением.
«AEMO прогнозирует установку дополнительных 36 000 новых солнечных систем на крышах в следующие 14 месяцев. Это будет означать, что панели будут способны удовлетворить 100 процентов спроса в электроэнергии», — заключает Зибельман.
Узнайте, зачем в Австралии построят крупнейшую солнечную ферму, которой будут пользоваться не австралийцы.